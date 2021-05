“Bescheiden, maar toch een geheel eigen persoonlijkheid”, dat is het karakter waaraan volgens Microsoft het standaardlettertype voor Office-documenten moet voldoen. Sinds 2007 was die eer weggelegd voor Calibri, het lettertype van de Nederlandse ontwerper Lucas de Groot. In dat jaar verving het schreefloze Calibri het verouderde Times New Roman-font in Word en het Arial-font in Excel, PowerPoint en Outlook:







Maar na vijftien jaar is het blijkbaar tijd voor een nieuw karakter en het ontwerpteam van Microsoft werpt vijf nieuwe schreefloze kandidaten op: Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford en Grandview. Op deze pagina stelt het bedrijf de lettertypes voor aan het hooggeëerd publiek met daarbij interviews met de font-ontwerpers. Interessant om te lezen hoe het ontwerpproces bij een lettertype werkt, waaraan het moet voldoen voor de grote diversiteit aan doelen en hoe de verschillen echt in de details zitten.









Uitproberen

Gebruikers met een Microsoft 365-account kunnen de vijf lettertypes de komende maanden uitproberen, ze zijn inmiddels beschikbaar in de cloud en meepraten via social media. Maar het softwarebedrijf doet niet aan de meeste stemmen, het Design Team bepaalt uiteindelijk. Overigens stellen ze de gebruikers wel gerust: op welk lettertype de keuze straks ook valt, de andere komen sowieso beschikbaar in het fontmenu. En dat geldt ook voor Calibri, dat gelukkig niet bij het grofvuil wordt gezet.



Wikipedia vermeldt overigens nog een bijzonder feit over Calibri: in 2017 werd het lettertype wereldnieuws in een corruptiezaak tegen de Pakistaanse premier Nawaz Sharif. Diens dochter kwam op de proppen met Word-documenten uit 2006, die haar zouden ontlasten, maar deze bleken geschreven in Calibri. Het lettertype zat toen echter nog niet in Microsoft Word, waardoor zij de door de mand viel.