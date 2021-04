Het kan dus beter zijn om eens bij de vakantiehuizen Nederland te kijken of hier wat geschikts tussen zit. De kans is groot dat dit wel het geval is natuurlijk. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een vakantiehuis Zeeland te huren, maar je kunt er ook voor kiezen om een woning te huren in één van de onderstaande steden als je ze nog niet eerder bezocht hebt. Er zijn best veel mensen die er dan voor kiezen om in het vakantiehuis alsnog te gaan werken, maar is dat wel slim om te doen?

Waarom werken we tijdens onze vakantie?

Onze baan heeft duidelijk een grote verantwoordelijkheid, wat al door de digitale apparaten alleen maar erger geworden is Hierdoor hebben we namelijk de mogelijkheid om overal vandaan te werken, wat dus ook kan als we op vakantie zijn met onze familie. Dit zorgt ervoor dat we ons werk niet volledig uit kunnen schakelen, wat ook zeker komt door de vele openbare wifi netwerken en de toegang die we hebben tot tools in de cloud. Toch heeft het werken tijdens onze vakantie ook te maken met de werkcultuur. Sommige mensen voelen zich namelijk lichtelijk gedwongen om tijdens de vrije dagen aan het werk te gaan, wat al helemaal het geval is voor ondernemers en freelancers.

Is het werken tijdens je vakantie gezond?

Of het nu gaat om de angst voor de puinhoop die wacht op je terugkeer of achterop raken of je drive om professionele toewijding te bewijzen, de stress die ons vasthoudt aan onze werkapparaten terwijl we weg zijn, is heel reëel, maar direct ook heel ongezond. Als je doorgaat met werken in een periode die speciaal is gereserveerd om je van werk te bevrijden, is er een probleem. Alle bovenstaande angsten onthullen onzekerheden, bijvoorbeeld dat niemand anders je werk kan doen, dat ontspannen eruit zal zien alsof het werk je niet boeit en dat een pauze op de een of andere manier invloed zal hebben op je toekomstige positie in je rol. Je hebt nou eenmaal een pauze nodig. Niemand wil immers een burn-out, dat is juist precies waarom vakanties bestaan. Het combineren van werk en ontspanning kan de kwaliteit van je vrije tijd zelfs schaden, aangezien je 43 procent meer kans heeft om je niets van je vakantie te herinneren als je al slechts één uur per dag werkt. Werken tijdens je vakantie is dus niet gezond.

Ben je klaar voor het werken tijdens je vakantie?

Gezien al het slechte nieuws hierboven, moet de beslissing om op vakantie te werken duidelijk niet lichtvaardig worden genomen. Overweeg het volgende om je te helpen beslissen of het geschikt voor je is:

• Moet je echt werken? Wat is je werkelijke doel om op vakantie te werken? Als het werk kan wachten tot je terug bent, wat drijft je dan om het te proberen?

• Voel je je er prettig bij? Heb je de controle om te bepalen welk werk je op vakantie doet? Is het een experiment of wordt het gedreven door iets waar je geen controle over hebt?

• Wie wordt er nog meer getroffen? Heeft het werken op vakantie een negatieve invloed op iemand anders die met je reist? Heb je genoeg ruimte om tijd met ze door te brengen?

• Welk werk ben je van plan te doen? Welke grenzen ga je stellen? Wat wil je bereiken? Hoeveel tijd neemt dat weg van je vakantie?

• Zal dat werk echt kwaliteit zijn? Is je vakantie echt de juiste setting om dat werk af te maken? Is het beter om het uit te stellen tot je meer focus hebt?