In een rechtszaak die al twee jaar loopt, heeft Amazon Web Services (AWS) een succes bij de rechtbank behaald. Het bedrijf claimt dat oud-president Trump persoonlijk zijn invloed heeft aangewend om Amazon buitenspel te zetten in een aanbesteding voor het Ministerie van Defensie. Het gaat om het JEDI-project (Joint Enterprise Defense Infrastructure), een opdracht van tien miljard dollar die het Pentagon geschikt moet maken voor de cloud. Het project ligt al ruim een jaar stil.

Gruwelijke hekel

Trump zou een gruwelijke hekel hebben aan Amazon-topman Jeff Bezos en er daarom persoonlijk voor hebben gezorgd dat de opdracht naar Microsoft ging. Althans, dat betoogt het bedrijf en de federale rechter besloot gisteren dat Amazon dit verder mag laten onderzoeken. Zowel het ministerie als Microsoft wilde dat de rechter deze claim zou afwijzen, maar dat heeft zij dus niet gedaan. Amazon kan oud-president Trump nu oproepen om te getuigen in deze slepende rechtszaak. Jeff Bezos is behalve Amazon-baas ook eigenaar van The Washington Post, een krant die Donald Trump altijd zeer kritisch heeft gevolgd.



Donald Trump, Satya Nadella (Microsoft) en Jeff Bezos (Amazon) vorig jaar tijdens een ontmoeting in het Witte Huis (Foto: Alex Brandon/AP)

Ongepast en verontrustend

AWS houdt vol dat het de beste papieren had voor de JEDI-aanbesteding uit 2017, maar in 2019 besloot het Pentagon dat de opdracht naar Microsoft ging. Eerder vielen IBM en Oracle al buiten de boot en ook dat laatste bedrijf spande een rechtszaak aan tegen het Pentagon.



De woordvoerder van Amazon reageert bij techwebsite The Register zeer tevreden op de uitspraak van de federale rechter: “De voortdurende ongepaste beïnvloeding door voormalig president Trump is zeer verontrustend en we zijn dan ook verheugd dat de rechtbank zijn inmenging in de aanbesteding van het JEDI-contract zal gaan beoordelen. AWS is en blijft de technisch superieure en bovendien goedkopere oplossing, en zou het ministerie en de Amerikaanse belastingbetaler de beste waar voor zijn geld bieden.”



Microsoft laat in een reactie weten dat de uitspraak van de rechter “weinig verandert”. Zo zegt de woordvoerder: “Niet één, maar twee keer hebben de professionele inkopers van het Pentagon na een grondige evaluatie voor Microsoft gekozen. Andere grote en vooraanstaande klanten maken diezelfde keuze elke week.”

Helemaal stoppen

Het Pentagon heeft nog niet gereageerd, maar heeft eerder gedreigd om helemaal met het JEDI-project te stoppen als de rechtszaak nog jaren gaat duren. Ondertussen hebben verschillende krijgsmachtonderdelen besloten de rechtszaak niet langer af te wachten. Zo zijn onderdelen van het leger, de marine en de luchtmacht al begonnen met het uitrollen van hun eigen cloud-omgevingen. Voor die diensten maken ze niet alleen gebruik van Microsoft, maar ook van Amazon en andere leveranciers.