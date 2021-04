Apple is begonnen met de uitrol van iOS 14.5, de fel bediscussieerde software-update met nieuwe privacyregels voor apps. Andere nieuwtjes in de update zijn onder andere gezichtsherkenning met een mondkapje op (als je een iWatch hebt) en nieuwe ‘inclusieve’ emoji’s.

De grootste verandering in de iOS 14.5-update voor de iPhone is App Tracking Transparency: apps moeten jou voortaan expliciet vragen of ze je app- en online activiteiten mogen volgen. Je kunt daar dus ook expliciet ‘nee’ tegen zeggen. Deze kwestie leidt al maanden tot een fikse ruzie tussen Apple en Facebook, omdat Facebooks inkomsten voor een belangrijk deel zijn gebaseerd op het volgen van zijn gebruikers en doorverkopen van die data aan adverteerders. Het bedrijf plaatste zelfs een paginagrote advertentie in de kranten om te protesteren tegen Apple’s nieuwe app-beleid.



De vraag van apps om je te mogen volgen, verschijnt wanneer je deze installeert. Voor al bestaande apps kun je de tracking zelf instellen bij Instellingen, Privacy en Tracking.





Ontgrendelen en Airtags

Wie een iWatch heeft, kan die voortaan gebruiken om de iPhone via Face ID te ontgrendelen, zelfs met mondkapje op. Kijk naar het scherm en er volgt een melding op de iWatch dat de telefoon ontgrendeld is. Volgens Apple werkt deze functie vanaf de iPhone X en vanaf iWatch-serie 3.



Verder ondersteunt iOS 14.5 de Airtags die Apple vorige week lanceerde. Deze kleine trackers bevestig je aan je sleutelbos of belangrijke bagage en traceer je via de Zoek mijn-functie. De tags werken met bluetooth low energy en de knoopcel-batterijtjes gaan ongeveer een jaar mee. De Airtags kosten 35 euro per stuk of 199 euro per vier.





Nieuwe emoji’s en stemmen voor Siri

iOS 14.5 heeft er nieuwe emoji’s bij gekregen, met naast eentje met spiraalvormige ogen ook een aantal inclusieve emoji’s: meer diverse relatievormen en etnische afbeeldingen. Apple’s digitale assistent Siri beschikt over enkele nieuwe stemmen (vooral Engelse accentvarianten) en bij het kiezen van de Nederlandse stem zie je nu niet meer het geslacht staan, maar Stem 1 en Stem 2. Stem 1 is overigens een man, 2 een vrouw.

Er zijn nog talloze meer en minder belangrijke onderdelen in de iOS 14.5-update, te veel om hier op te noemen. Bij MacRumors vind je het volledige overzicht.







En een nieuwe rechtszaak?

Naast al het update-nieuws gaat het gerucht dat de mededingingscommissie van de EU deze week naar buiten komt met een aanklacht tegen Apple vanwege het exclusieve App Store-beleid. Deze zaak loopt al sinds het Zweedse Spotify in 2019 een aanklacht tegen Apple indiende, omdat die streaming service volgens hen zwaar wordt benadeeld in de App Store, ten faveure van Apple’s eigen dienst Apple Music. Ook het omzetpercentage dat app-makers moeten afstaan voor het gebruik van de App Store, is inzet in deze lopende zaak.