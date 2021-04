Advertorial - Het meest geschikte meubilair voor je thuiskantoor is datgene waarin je je prettig en productief voelt. Het juiste thuiskantoormeubilair zal het verschil maken in je kijk op werken en je tevredenheid over uw thuiskantoor.

Voordat je verstrikt raakt in het uiterlijk, moet je rekening houden met je ruimtegrootte, budget en hoe lang je het de hele dag gebruikt. Ook is het slim om rolgordijnen aan te schaffen, zo kun je zelf bepalen hoeveel zonlicht het kantoor inkomt. Te veel is niet goed, maar te weinig ook niet. Inhuisplaza.nl kan je hierbij helpen, terwijl dit artikel kan helpen bij het goed inrichten van je thuiskantoor waardoor jij optimaal kunt thuiswerken tijdens de pandemie.

Ruimte

Voordat je inkopen gaat doen moet je een inventaris maken van het aantal vierkante meters dat je tot je beschikking hebt. Bouw je bijvoorbeeld je logeerkamer om tot een thuiskantoor? De kans is groot dat je dan relatief veel grote meubels erin kwijt kunt. Zul je in je woonkamer een kantoortje moeten maken? Dan heb je natuurlijk een stuk minder ruimte en moet je dus elke vierkante centimeter maximaal benutten. Dit kun je bijvoorbeeld doen door te kiezen voor een bureau waar je direct ook spullen in kwijt kunt of waar je bij kunt eten. Het is bovendien verstandig om te kiezen voor een zit-sta bureau. Dit geeft je meer flexibiliteit, terwijl je tijdens het werk ook even je benen kunt strekken. Wel zo lekker.

Uren

Het aantal uren dat je over het algemeen werkt, geeft vaak aan welk type meubilair je nodig heeft. Als je bijvoorbeeld meer dan 40 uur per week aan de slag bent dan is een speciale plek met een bureau en stoel ideaal. Als je meer een sporadische of nomadische werker bent dan kun je overwegen om een trolleywagen te kopen. Dit kan je van de ene plek naar de andere rijden zodat je constant een andere werkplek hebt. Lange uren resulteren meestal in rugpijn, hoofdpijn, nekpijn, hartstikke vervelend natuurlijk. De ergonomie van je stoel, de hoogte van je bureau en de verlichting waaronder je werkt, zullen uiteindelijk allemaal bijdragen aan je productiviteit, maar ook de hoeveelheid pijn die je ervaart na een werkdag.

Budget

Bedenk daarnaast hoeveel je bereid bent te besteden aan het inrichten van je thuiskantoor. Als je helemaal opnieuw begint, zijn een bureau en stoel waarschijnlijk de belangrijkste elementen, dus reserveer daar het grootste deel van je budget voor. Verlichting is de volgende essentiële factor: een combinatie van een taaklamp en een bron die meer gefocust is op de omgeving is ideaal. Als je nog budget over hebt, denk dan eens aan opslag, organisatorische voorzieningen en inrichting. Een goed gedecoreerde werkplek is immers een vrolijke! De kans is groot dat dit voor extra motivatie en productiviteit zorgt. Hierbij mag je ook zeker planten niet vergeten, wat echt een grote aanrader is om te hebben in je thuiskantoor.

Stijl

Als je eenmaal een idee hebt van het aantal en type meubels dat je moet kopen dan kun je je concentreren op je persoonlijke stijl. Hierdoor zal het mogelijk zijn om de opties te beperken. Natuurlijk is je stijl hartstikke persoonlijk, maar er zijn wel een paar stijlen die op het moment populair zijn. Zo kun je kiezen voor vintage, waarbij je gebruik maakt van oude, houten meubels. De moderne stijl gebruikt juist gestroomlijnde en geometrische vormen in combinatie met een minimalistische benadering. Ook de industriële woonstijl kun je terug laten komen in je kantoor. Maak hierbij onder andere gebruik van zichtbare baksteen en smeedijzer, waarbij die grote industriële lampen dus ook goed passen.