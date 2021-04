Zondag 25 april 2021 is het 35 jaar geleden dat Piet Beertema, systeembeheerder van het Centrum Wiskunde & Informatica, het .nl-domein aanvroeg voor Nederland. Enkele dagen later, op 1 mei 1986, registreerde hij de allereerste website met.nl als domeinnaam: cwi.nl. Sinds 2003 kan iedereen een .nl-domeinnaam registreren en het aantal sites met dat Nederlandse achtervoegsel is inmiddels gestegen tot meer dan zes miljoen. Daarmee is .nl het vijfde grootste landendomein ter wereld.

Leuk weetje: tot op de dag van vandaag heeft Piet Beertema de domeinnaam godfatherof.nl.

Toolkit

Om de exponentiële groei van het aantal domeinnamen in goede banen te leiden, werd midden jaren negentig de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland opgericht. Behalve met registratie houdt SIDN zich bezig met onderzoek naar een veilig(er) internet en steunt ze initiatieven die het internetgebruik stimuleren. Volgens de stichting is .nl een van de grootste en veiligste landendomeinen ter wereld.



Tot de initiatieven die het internetgebruik stimuleren, als dat nog nodig is, behoort dus ook het feestje dat SIDN komend jaar wil organiseren. Zo heeft de stichting een toolkit uitgebracht met daarin onder andere een speciaal beeldmerk, dat .nl-domeinnamen kunnen voeren op hun website: #ilovenl. Wie daar interesse in heeft, kan kijken op sidn.nl/35-jaar-nl/toolkit

De website van de stichting is een bron van informatie over de werking en de do's en don'ts op internet.