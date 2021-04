Microsoft test op dit moment een nieuwe performance mode voor zijn Edge-browser. Deze modus moet de snelheid, de geheugencapaciteit, het CPU-gebruik en de batterijduur een boost geven. Dat is zeker voor laptops interessant.

De performance mode voor Edge, die dus betere systeemprestaties moet opleveren, wordt op dit moment getest, zo maakt Microsoft bekend. Het softwarebedrijf zegt erbij dat de betere prestaties wel afhankelijk zijn van je individuele systeemkenmerken en van je browsergedrag. De snelle modus wordt uitgerold bij een testgroep die gebruikmaakt van de meest recente Edge Canary-versie (build 91.0.856.0), maar wie wil, kan zelf ‘op eigen risico’ mee testen via de code in de blog.





Microsoft maakt niet bekend waar de prestatieverbeteringen precies vandaan komen, maar uit het bericht wordt wel duidelijk dat deze te maken hebben met de ‘sleeping tabs’ (sluimerende tabbladen) die de browser in januari van dit jaar introduceerde.

Sluimerstand

Deze ‘sluimerstand’ is er voor tabbladen die al een tijd ongebruikt openstaan zijn, maar op de achtergrond nog steeds systeemgeheugen verbruiken en de accuduur belasten. In Edge kunnen gebruikers een timer op deze sluimerende tabbladen zetten, waarna ze inactief worden gemaakt. Onderstaande afbeelding laat zien welke timer-mogelijkheden er allemaal zijn. Eigen testen van Microsoft gaven aan dat het inactief maken van openstaande tabbladen 26 tot 30 procent geheugenwinst oplevert en dat een slapend tabblad gemiddeld slechts 29 procent minder CPU-rekenkracht vraagt dan een tabblad dat je actief hebt voorstaan.

De nu geteste ‘Performance Mode’ stelt deze timer buiten werking, waardoor de sluimerende tabbladen nu standaard na vijf minuten inactief worden. Volgens The Verge is de Performance Mode van Microsoft vergelijkbaar met de prestatieverbeteringen die Google eind vorig jaar en begin dit jaar doorvoerde voor zijn Chrome-browser, net als Edge gebaseerd op Chromium.



Browsen kan een behoorlijke aanslag zijn op de batterijduur, dus vooral voor laptopgebruikers is deze nieuwe optie interessant. Tabbladen sluiten, eventueel nadat je er een bladwijzer van gemaakt hebt, kan natuurlijk ook.