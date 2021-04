Google Earth bestaat inmiddels 15 jaar. Moest je het programma aanvankelijk nog downloaden, tegenwoordig bekijk je de aarde direct in de browser. En wie heeft er niet ooit gebruik van gemaakt om zijn of haar eigen woonplaats op te zoeken en de wereld rond te scrollen? Google viert het 15-jarig bestaan met een Timelapse-update. Daartoe heeft het techbedrijf miljoenen satellietfoto’s verzameld van onder andere de NASA en ESA.







(Klik op de afbeelding om Google’s promovideo te bekijken)



In stapjes van 1984 tot en met 2020 zie je het landschap veranderen van de locatie waar je op inzoomt. Hieronder bijvoorbeeld de Maasvlakte bij Rotterdam, links (of boven) in 1984, rechts (of onder) in 2020.

En hieronder natuurgebied de Marker Wadden, sinds 1016 in aanleg onder de dijk Enkhuizen-Lelystad. Links 2015, rechts 2020.

Quadriljoenen pixels

Volgens het Google-blog hierover was het maken van de video’s nogal een onderneming: “Het maken van een timelapse-video ter grootte van een planeet vereiste een aanzienlijke hoeveelheid pixel crunching (…). Om geanimeerde Timelapse-beelden aan Google Earth toe te voegen, hebben we tussen 1984 en 2020 meer dan 24 miljoen satellietbeelden verzameld, die quadriljoenen pixels vertegenwoordigen. Het kostte meer dan twee miljoen verwerkingsuren op duizenden machines in Google Cloud om 20 petabytes aan satellietbeelden samen te voegen tot een enkel videomozaïek van 4,4 terapixel - dat is het equivalent van 530.000 video's in 4K-resolutie!”

Me dit in gedachten is het niet zo gek dat de beelden in Google Earth Timelapse soms moeizaam laden en ook de navigatie af en toe wat hapert. We nemen het voor lief.



De makkelijkste manier om Timelapse uit te proberen is deze url: http://goo.gle/timelapse. Tik je gewenste locatie in en de animatie begint te lopen.

Zorgelijke toon

De promotievideo van Google heeft een wat zorgelijke toon, omdat de tijdlijnen volgens het bedrijf nog maar eens aantonen hoe klimaatverandering het beeld van de wereld transformeert. We zien ontbossing, gletsjers die zich terugtrekken en ook het ijs van het Zuidpoolcontinent langzaam afkalven. Grote wateren, zoals het Victoriameer in Afrika, slibben langzaam dicht. Het Timelapse-project heeft volgens Google dan ook een educatief doel: aantonen hoe kwetsbaar de aarde is. Enkele van dergelijke thematische klimaatvideo’s staan in Google Earth voorgeprogrammeerd.



Om de daad bij het woord te voegen, staat er in het de Google-blog te lezen: “Al het [bovenstaande] computergebruik werd gedaan in onze koolstof-neutrale datacenters die 100% op hernieuwbare energie zijn afgestemd en die deel uitmaken van onze toezeggingen om een koolstofvrije toekomst op te bouwen.”