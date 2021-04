Advertorial - Ben je op zoek naar een wijnklimaatkast voor in je keuken? Dan is de BODEGA43-40 inbouw wijnklimaatkast dé ideale serie voor jou. Elke wijnklimaatkast uit de BODEGA43 inbouw serie is van hoogwaardige kwaliteit, heeft een tijdloos design en biedt alles wat je van een wijnklimaatkast mag verwachten, of het nu gaat om het bewaren of serveren van de wijn.

De wijnklimaatkast is zeer eenvoudig te bedienen en heeft een zeer lage compressor vibratie wat ideaal is om je wijnen langere tijd op de juiste manier te bewaren. Kan zowel vrijstaand en als inbouw worden gebruikt. Naar keuze kan je de BODEGA43-40 bestellen met rechts- of linksdraaiende deur. Of beiden, waarbij je een optimale beleving creëert wanneer je ze naast elkaar plaatst.





Hoe werkt een wijnklimaatkast met 2 temperatuurzones?

De BODEGA43-40 is een wijnkast met 2 zones model die geschikt is om alle soorten wijn te bewaren. In een 2 zones wijnklimaatkast kun je probleemloos rode- en witte wijn naast elkaar bewaren, omdat de ideale bewaartemperatuur hetzelfde is. In een 2 zones wijnkoelkast kunnen 2 type wijnen optimaal bewaard worden, terwijl een koelkast op dezelfde temperatuur blijft.

Inbouw wijnkoelkasten van BODEGA43: ontworpen om naadloos in jouw keuken te integreren

Een ingebouwde wijnkoelkast is een geweldige manier om ruimte te besparen en jouw wijn op de precieze serveertemperatuur te bewaren die je zelf wilt uitkiezen. Of je nu jouw wijn wilt laten rijpen of gewoon een paar van jouw favoriete flessen op een handige plaats wilt bewaren, een onderbouw wijnkoelkast is gemakkelijk de meest luxueuze manier om jouw wijn in te bewaren.

Bij BODEGA43 zijn we er trots op dat we een van de grootste assortimenten wijnkoelkasten online beschikbaar hebben. Of je nu op zoek bent naar een ingebouwde wijnkoeler of een inbouw wijnkoelkast voor dranken, we hebben modellen beschikbaar in vrijwel elke maat, type en afwerking, met nog meer functies en opslagcapaciteiten.





Hoe je kunt profiteren van een inbouw wijnkoeler

Een inbouw wijnkoelkast biedt een veelzijdige opslagruimte op de voor jou meest geschikte en logische locatie. Of je nu jouw keuken, mini-bar of eetkamer wilt moderniseren, al onze wijnkasten zijn ontworpen met het oog op aanrecht installaties op standaardhoogte. Er zijn zelfs veel ingebouwde units die zijn ontworpen om oude apparaten te vervangen.

Hoeveel flessen wijn je ook wilt bewaren, we hebben een groot aantal wijnkoelkasten met kleine, middelgrote en grote capaciteit die in vrijwel elk hoekje en gaatje in jouw huis kunnen worden ingebouwd. Met kleinere wijnkoelers voor onderbouw kun je een paar van jouw favoriete flessen bij de hand houden en klaar om te openen. Terwijl grotere wijnkoelkasten in jouw kasten kunnen worden ingebouwd om een naadloos, elegant uiterlijk te creëren dat niet alleen helpt bij het ouder worden van jouw wijn, maar ook een luxe uitstraling creëert die gegarandeerd indruk zal maken op jouw gasten.

Ren dus snel naar de supermarkt of wijnhandel om nieuwe kwaliteitswijnen te scoren. Een rugtas vol en op naar huis om de wijnen optimaal te laten rijpen in een wijnklimaatkast met 2 zones.