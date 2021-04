Het Chinese TCL is geen grote speler op de smartphonemarkt, met in Nederland slechts een aantal lager geprijsde toestellen. Ook de telefoons van Alcatel komen bijvoorbeeld uit de TCL-fabriek. Maar waar TCL wel goed in is, is het verkennen van de grenzen met concepttelefoons. Zo toont de bedrijf nu een video van de Fold N’ Roll, een smartphone die transformeert tot tablet.

Drie standen

Waar de - echt leverbare - Samsung Galaxy Fold Z2 van een 6,2 inch scherm uitvouwt tot een 7,6 inch scherm en het concepttoestel Oppo X 2021 elektrisch uitrolt van 6,7 tot 7,4 inch, daar vergroot de TCL-uitvinding in drie richtingen. In opgevouwen stand is de Fold N’ Roll een telefoon met aan beide zijden een 6,87 inch-scherm, dat strak over een scharnier doorloopt. In opengeklapte stand is het scherm vrijwel vierkant en 8,85 inch groot. Dat is al heel wat. Vervolgens kan het scherm ook nog eens in de breedte worden uitgerold. Hierdoor ontstaat een 10 inch-scherm, waardoor je gerust van een tablet mag spreken. De beeldverhouding is dan circa 4:3.

Bekijk hier een kort filmpje van de Fold N’ Roll uit het TCL 20L lanceringsevent.

Over specificaties, camera’s en processors gaat het even niet, hier telt alleen het design. Zoals vaker bij TCL en andere concepttoestellen is het maar de vraag hoe en wanneer de innovaties uiteindelijk op de markt komen. En of ze überhaupt op de markt komen, want of de sjieke Rollable concepttelefoon van LG ooit nog het licht zal zien na het aangekondigde einde van LG’s mobiele divisie, valt te betwijfelen.