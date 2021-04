Digitaal Welzijn is een set instellingen voor de wat nieuwere Android-toestellen die al te fanatieke smartphone-gebruikers tegen zichzelf wil beschermen. Je kunt er zien hoe vaak je de telefoon ontgrendelt en hoe lang je er al op zit, in apps of in de browser. Ook kun je er tijdlimieten voor jezelf instellen, evenals ouderlijk toezicht. Een nieuwe functie die eraan zit te komen, zo ontdekte XDA-developers.com, is er een die je ervan moet weerhouden om op je telefoon te kijken terwijl je loopt. Niet veilig namelijk, vindt Google, en ook niet ‘bewust’. De ontwikkelaarssite kwam in Google Play een update-bèta-versie tegen van de Digitaal Welzijn-app met daarin deze Heads Up-functie. Die geeft een notificatie wanneer je loopt met een ontgrendelde telefoon.

Disclaimer

Zoals je in de schermafbeeldingen ziet, gaat de Heads Up-optie (een Nederlandse vertaling is er nog niet) terechtkomen in het onderdeel Reduce interruptions (Onderbrekingen verminderen). Daar lezen we: “Watch your step with Heads Up… If you’re walking while using your phone, get a reminder to focus on what’s around you…” Uiteraard volgt er ook een disclaimer: “Use with caution. Heads Up doesn’t replace paying attention.”





In de schermafbeelding hieronder zie je welke rechten je Android-toestel nodig heeft voor deze functie: Beweging en Locatie. Volgens XDA-developers.com ziet de Heads Up-optie er zo goed als klaar uit, dus we kunnen die binnenkort wel tegenkomen in een Android-update.









Mindful

Google wil met Heads Up voorkomen dat voetgangers al beeldschermend zo de weg oplopen. Maar het is ook een zelfbeschermingsmechanisme van het bedrijf voor gebruikers die hun apparaat maar niet weg kunnen leggen. Al eerder spotte de ontwikkelaarssite een andere gadget voor Digitaal Welzijn: Mindful Wallpaper. Deze achtergrond verandert het thuisscherm in een teller die bijhoudt hoe vaak je die dag je scherm al ontgrendeld hebt. Het resultaat zal voor menigeen een shock zijn.