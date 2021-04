Tot op dit moment is het voor veel apps die iemand op zijn Android-telefoon heeft staan, mogelijk om te zien welke andere apps er allemaal op die smartphone geïnstalleerd zijn. Het zogenoemde ‘QUERY_ALL_PACKAGES’-verzoek geeft app-ontwikkelaars een overzicht van al die apps en daar kunnen ze commercieel hun voordeel mee doen. Bijvoorbeeld door te zien waar jouw interesses liggen en of je misschien ook concurrerende apps geïnstalleerd hebt. Als onderdeel van een aantal nieuwe privacyrichtlijnen maakt Google Play dat vanaf 5 mei onmogelijk voor apps die draaien op Android 11 (API-niveau 30). Dit meldt 9to5Google met een verwijzing naar de medelingen van Google op het Android-ontwikkelaarsplatform.



Inhaalslag

In Apple’s iOS was het al niet mogelijk voor app-ontwikkelaars om een lijst op te vragen van alle andere geïnstalleerde apps. Als die toch toegang tot andere apps willen, moet de gebruiker daar expliciet toestemming voor geven. Google is bezig met een inhaalslag om zijn Android-gebruikers ook meer zeggenschap te geven over app-rechten. Daaronder valt ook de beperkte toegang tot locatiegegevens die gebruikers sinds Android 11 zelf kunnen instellen. Google wilde deze nieuwe maatregel al eerder doorvoeren, maar schrijft dat corona voor vertraging heeft gezorgd.



Uitzonderingen

Google onderscheidt wel “toegestaan gebruik” voor apps waarvan de kernfunctie juist het overzicht van andere apps is. Daartoe behoren ‘zoek mijn toestel’-functies, antivirus-apps, bestandsbeheerders en mobiele browsers. Ook bankier-apps en digitale ‘wallets’ worden uitgezonderd, omdat het belangrijk is dat die kunnen controleren of er geen onbetrouwbare toepassingen op de smartphone staan.