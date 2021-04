KPN heeft de klanten van XS4ALL per mail geïnformeerd dat de hostingactiviteiten van het merk per 1 oktober worden gestaakt. Het zou daarbij om enkele duizenden klanten gaan. De reden, zegt KPN, is dat het hosten van websites voor deze relatief kleine groep niet meer rendeert en dat het dus om bedrijfstechnische redenen met de dienst stopt. Klanten kunnen op zoek naar een nieuwe hostingsservice, waarbij KPN provider Argeweb als suggestie meegeeft.



Het comité ‘XS4ALL Moet Blijven’ spreekt over een “stiekeme ontmanteling” van XS4ALL, omdat KPN dit nieuws zelf niet naar buiten heeft gebracht, maar alleen aan zijn klanten heeft gecommuniceerd. De algemene website van XS4ALL maakt ook geen melding van het nieuws, alleen de onderliggende pagina https://www.xs4all.nl/hostingdiensten

Volgens KPN is er echter niets stiekems aan. Een KPN-woordvoerder zegt tegen tegen Computable: “We zijn gisteren gestart met het informeren van onze klanten. Kleine batches van zo’n honderd klanten worden per mail geïnformeerd. We kiezen bewust voor deze gefaseerde communicatie, zodat we de klanten goed kunnen begeleiden in het verhuizingsproces.”



Het actiecomité meent echter dat het voornemen van KPN in strijd is met beloftes die het telecombedrijf heeft gedaan toen het XS4ALL in 1998 overnam. Er zou voor klanten niets veranderen als het merk ooit zou worden opgeheven of volledig in KPN geïntegreerd zou worden. Twee jaar kondigde KPN echter aan te willen stoppen met XS4ALL. Onder veel druk kwam het bedrijf daar van terug en hield het merk sinds die tijd in de lucht. Inmiddels zijn oud-medewerkers van XS4ALL doorgestart onder de naam Freedom Internet.