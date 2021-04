De AR-bril die Microsoft na twee jaar ontwikkeling nu gaat produceren, is gebaseerd op de HoloLens. De bril projecteert augmented beelden, aangeleverd door Microsofts Azure cloud services, over het actuele beeld heen. Daardoor dragen de soldaten als het ware een head-up display. De IVAS-headset (Integrated Visual Augmentation System) kan bijvoorbeeld een kaart of een kompas laten zien, maar ook beelden van nacht- en infraroodcamera’s. Sensoren op het wapen tonen de soldaat ook waar hij precies mikt, zodat hij gerichter kan schieten.



De bril combineert dus echte en computer-gegenereerde beelden, wat moet zorgen voor “een verbeterd situatiebewustzijn, waardoor informatie-uitwisseling en besluitvorming in verschillende scenario's mogelijk wordt”, zo schrijft Microsoft in zijn blog. Volgens het bedrijf gaat de toepassing soldaten “meer veiligheid bieden en hun werk effectiever maken”. Hij zal worden gebruikt tijdens trainingen, maar ook in daadwerkelijke gevechtssituaties.

Fixed price

Microsoft leverde zijn HoloLens tot nu toe vooral aan bedrijven, die de 3500 dollar kostende headset koppelen aan hun softwaretoepassingen. Klanten zijn onder andere architectenbureaus, ziekenhuizen, universiteiten, autofabrikanten en de ruimtevaartorganisatie NASA.



Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie laat dit project zien dat het leger en de tech-industrie op sommige terreinen heel goed kunnen samenwerken. (Wij schreven recent nog over dergelijke samenwerking op het gebied van AI-wapens.)

Het leger lijkt zich er in ieder geval van bewust dat ICT-projecten voor de overheid financieel nog wel eens flink over de kop willen gaan. In de eerste zin in de persverklaring staat namelijk te lezen dat het hier om een fixed price-contract gaat.