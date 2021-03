World Backup Day werd in 2011 uitgeroepen door de Amerikaanse web-consultant Ismail Jadun. Jadun werkte destijds bij het techforum Reddit en zag daar een bericht van iemand die zijn harde schijf was kwijtgeraakt en wenste dat “iemand of iets” hem eraan had herinnerd om een back-up te maken van zijn data. Sindsdien is de dag steeds meer opgepikt, vooral door elektronicafabrikanten om reclame te maken voor hun back-upmedia. In die zin lijkt World Backup Day wel wat op moederdag: een mooie gedachte die vooral ook commercieel wordt uitgenut.



World Backup Day wordt elk jaar op 31 maart gevierd en die datum is gekozen omdat het de dag vóór 1 april is (April Fools’ Day). Het idee erachter is dat je gek bent als je dan nog geen back-up van je gegevens hebt gemaakt.

De aanjager is de organisatie Worldbackupday.com, die overigens gebruikmaakt van een onbeveiligde website! Enkele aardige feiten die de organisatie noemt: 30 procent van de mensen maakt nooit een back-up van zijn bestanden, elke minuut raken 113 smartphones zoek en één op de tien computers raakt geïnfecteerd met malware. Allemaal redenen om het dan ook direct te doen. Op de genoemde website kun je een ‘eed’ afleggen met de woorden “Ik zweer plechtig dat ik op 31 maart een back-up zal maken van al mijn belangrijke documenten en kostbare herinneringen” en die vervolgens delen op Twitter of Facebook.







Windows 8?

Op de website van de organisatie kun je ook lezen hoe je een back-up maakt met behulp van een usb-stick voor Mac, Linux en Windows 7 en 8… Een beetje suf dat Windows 10 blijkbaar nog niet tot de club is doorgedrongen. Ook kun je er lezen hoe je een back-up in de cloud maakt. Daarover schrijven de organisatoren: “Deze ‘online schijven’ hebben niet al te veel ruimte en maken een back-up van maar één map op je computer. Dit is echter voldoende voor studenten en ondernemers die hun belangrijkste bestanden veilig willen stellen.” Ook hier lijkt Worldbackupday.com niet helemaal bij de tijd.



Hoe dan ook: regelmatig een back-up maken is absoluut een goed idee! De eed laten we maar even voor wat hij is.