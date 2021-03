Inmarsat in het Friese Burum weigert plaats te maken voor de uitrol van 5G in Noord-Nederland en stapt naar de rechter. Volgens het bedrijf gaan satellietcommunicatie en internet op de 3,5 Ghz-frequentie prima samen.

Het Britse Inmarsat maakt al jaren gebruik van het oude PTT-grondstation in Friesland en heeft een belangrijke rol in de satellietcommunicatie voor de internationale scheepvaart. Ongeveer een derde van alle noodoproepen ter wereld - van schepen op de Atlantische en Indische Oceaan - verlopen via het Friese Burum. Dat gebeurt per jaar zo’n 160 keer.



Inmarsat deelt het grondstation met de “grutte earen” (grote oren) met de afluisterstations van de AIVD en de MIVD. Beide maken gebruik van de 3,5 Ghz-frequentie, die nu door de overheid geclaimd wordt voor de uitrol van sneller internet in Noord-Nederland. Maar waar de inlichtingendiensten al bezig zijn om vrijwillig plaats te maken voor de komst van het 5G-netwerk, houdt Inmarsat dus vooralsnog zijn poot stijf.

“Starre houding”

Vestigingsdirecteur Gerard Luursema van Inmarsat bevestigde gisteren tegen de Leeuwarder Courant dat het bedrijf naar de rechter is gestapt vanwege de gedwongen verhuizing. Het bedrijf bestrijdt de visie van de overheid dat het satellietverkeer de 5G-signalen zouden verstoren, de reden dat het uit Burum weg moet. Luursema zegt dat hij al achttien maanden probeert in gesprek te komen, maar dat de “starre houding” van de overheid dat tot nu toe verhindert. Het bedrijf heeft vorig jaar nog een nieuwe satellietschotel in Burum bijgebouwd, die echter een andere frequentie gaat gebruiken, namelijk 1,5 Ghz. Hoewel Inmarsat dus bezig is met nieuwe technieken, zegt het beurgenoteerde bedrijf dat het huidige satellietverkeer onmisbaar is voor de veiligheid.



Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer houdt vol dat een verhuizing de beste optie is en ze heeft tegen de Tweede Kamer gezegd te willen helpen met het zoeken naar een oplossing, zo meldt Telecompaper, onder meer door het belang van maritieme noodcommunicatie aan te kaarten bij andere regeringen. Inmarsat moet echter zelf zijn verhuizing regelen, vindt ze. Al in 2007 wees de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) de 3,5 GHz-frequentie aan voor de ontwikkeling van mobiel breedband.