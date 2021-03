Slimme thermostaat

Wellicht maak je al gebruik van een klokthermostaat, die jouw verwarming op vaste tijden inschakelt en ook weer uitschakelt. Dit is erg prettig wanneer je volgens een regelmatig patroon leeft, echter kan het ook erg onhandig (en zonde van de energie) zijn wanneer je spontane plannen hebt en vergeet de thermostaat hierop aan te passen. Een slimme thermostaat is hier een goede oplossing voor. Hiermee kun je je radiator op afstand bedienen, via je smartphone. Ideaal als je al onderweg bent en erachter komt dat je bent vergeten je radiator uit te zetten, maar natuurlijk ook als je lekker op de bank zit en even geen zin hebt om op te staan om de radiator een tandje hoger te zetten.

Slimme verlichting

Hetzelfde geldt eigenlijk voor verlichting. Ook dat kun je namelijk met speciale lampen en de nodige smartphone applicaties via je telefoon regelen. Wederom ideaal om te gebruiken als je even geen zin hebt om op te staan en alle lampen één voor één uit te doen, want dit is gewoon allemaal via één klik op je telefoon te besturen. Deze slimme verlichting is overigens ook buiten toe te passen, ideaal voor in je tuin, voordeur of oprit!

Slimme deurbel

De deur is dan weer helaas niet te openen via je smartphone, maar de deurbel (met ingebouwde camera) kan wel in contact staan met je smartphone. Dit is ideaal om te zien wie er voor de deur staat, maar geeft je ook de mogelijkheid om met deze persoon te communiceren. Zelfs als je niet thuis bent! Daarnaast geeft het ook een prettig en veilig gevoel als je weet dat jouw oprit, stoep of straat met video bewaakt wordt.

Traplift

Voor veel mensen wordt traplopen met de jaren lastiger. Je kunt er dan natuurlijk op den duur voor kiezen om gelijkvloers te gaan wonen, maar wanneer verbouwen of verhuizen geen optie is, dan is een traplift een ideale oplossing. Wist je trouwens dat je ook heel gemakkelijk een tweedehands traplift kunt aanschaffen?

Smart speaker met spraakassistent

Als je je ‘smart home’ écht een niveau hoger wil tillen, dan kan een slimme speaker met ingebouwde spraakassistent natuurlijk niet ontbreken. Op koken, wassen en schoonmaken na kan de virtuele assistent bijna alles voor je doen. Op jouw spraakcommando kan het apparaat onder andere de tv bedienen, muziek opzetten, de verlichting regelen, het nieuws oplezen en het weerbericht vertellen.





Foto: Bence Boros – Unsplash