De Braziliaanse techwebsite Tilt bericht over de boete van 10 miljoen reaal, die Procon-SP aan Apple heeft opgelegd. Het ontbreken van de netstroomadapter is niet de enige grief van de lokale consumentenbond: Apple zou misleidende reclame hebben gevoerd, apparaten met fabrieksfouten hebben verkocht en geweigerd hebben telefoons te repareren die nog onder de garantietermijn vielen. “Apple moet begrijpen dat er in Brazilië solide wetten en instellingen zijn voor consumentenbescherming en het bedrijf zal die moeten respecteren”, zo verklaart Fernando Capez, directeur van Procon-SP tegen Tilt (aangehaald op Nu.nl). Op een officiële klacht van de bond in oktober vorig jaar zou Apple niet hebben gereageerd.

Milieubesparing

Sinds de iPhone 12 levert Apple alleen nog maar een Lightning-oplaadkabel bij de telefoon, zonder stekkerblokje of oortjes. Apple zegt hiermee het milieu te willen sparen doordat de winning van kostbare materialen wordt voorkomen. Bovendien passen er door de kleinere verpakking 70 procent meer apparaten op een palet, waardoor het bedrijf jaarlijks twee miljoen ton CO2-uitstoot zegt te kunnen besparen. Daarnaast zit niet iedereen te wachten op nieuwe adapters en oortjes, zegt Apple, want de oude zijn vaak nog prima.

Volgens Procon-SP is dat allemaal leuk en aardig, maar levert Apple geen bewijzen voor de milieubesparing en maakt het bedrijf bovendien niet duidelijk hoe het ontbreken van de accessoires terugkomt in de verkoopprijs. De consumentenbond uit São Paulo ziet hier dan ook vooral een extra verdienmodel voor de telefoonfabrikant.

Kapitalisme

Apple kan de boete aanvechten en vindt dan waarschijnlijk de jurisprudentie aan zijn kant. Eerder wees een Braziliaanse rechtbank namelijk een soortgelijke klacht van een Apple-klant af, door te stellen dat het niet aan de rechter is “om zo drastisch in te grijpen, dat het een bedrijf verbiedt zijn prijsbeleid te wijzigen. In Brazilië heerst immers het kapitalisme.”



Apple is overigens niet de enige die geen adapters meer meelevert, hetzelfde geldt voor de flagship S21-lijn van Samsung en de M11 van Xiaomi.