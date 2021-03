De Amerikaanse National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI) spreekt dreigende taal. In haar eindrapport aan de president en het congres zegt de commissie: als er nu geen actie wordt ondernomen, gaat het Westen onherroepelijk het onderspit delven in komende militaire conflicten. Volgens de NSCAI zijn de VS en haar bondgenoten onvoorbereid op de toekomst van kunstmatige intelligentie en geven ze daarmee de vijand vrij spel. De Westerse wereld mag dan wel vasthouden aan een internationaal verbod op AI-wapens, China en Rusland gaan zich daar zeker niet aan houden, zo schrijft de commissie.



De NSCAI bijeen in Zoom



Drone-zwermen

De commissie deed twee jaar onderzoek naar de impact van kunstmatige intelligentie op de samenleving en op de militaire verhoudingen. Deze maand bracht ze haar eindrapport uit. Een groot deel van het ruim 750 pagina’s tellende rapport gaat over hoe de VS moeten omgaan met de Chinese dreiging op technologisch terrein. Zo waarschuwt het rapport dat de VS hun “militair-technische superioriteit” in de komende jaren zullen verliezen als China de sprong voorwaarts maakt en AI-systemen gaat toepassen – bijvoorbeeld door drone-zwermen in te zetten om de Amerikaanse marine aan te vallen. De commissie voorspelt dat AI “alle aspecten van de militaire inzet” zal transformeren en spreekt van “rivaliserende algoritmen” die het in de toekomst gaan uitvechten. En hoewel het rapport waarschuwt dat slecht ontworpen AI-systemen het risico op oorlog kunnen vergroten, is jezelf verdedigen tegen “AI-vaardige tegenstanders zonder zelf AI in te zetten” een kansloze missie.



Het NSCAI-rapport heeft uiteraard ook tegenreacties opgeroepen, zoals van de ‘Campaign To Stop Killer Robots’. Deze NGO zegt dat de voorstellen van de commissie zullen leiden tot een “onverantwoordelijke wapenwedloop”. “Dit is een schokkend en beangstigend rapport, dat kan leiden tot de proliferatie van AI-wapens die zelfstandig beslissen over het beëindigen van mensenlevens”, aldus woordvoerder Noel Sharkey.

Techleiders

De veiligheidscommissie roept het Amerikaanse congres op de komende jaren zijn investeringen in kunstmatige intelligentie te verdubbelen tot een bedrag van 32 miljard dollar in 2026. Maar behalve investeren in AI-wapens voor het leger en de veiligheidsdiensten, moeten ook de immigratiewetten worden versoepeld om meer buitenlandse knappe koppen binnen te halen. En er moet een speciale universiteit komen voor AI-onderzoek.



Gezien die voorstellen is de samenstelling van de 15-koppige National Security Commission on Artificial Intelligence wel opvallend. De voorzitter is voormalig Google-CEO Eric Schmidt, de vicevoorzitter is Bob Work, oud-staatssecretaris van Defensie onder de presidenten Obama en Trump. In de commissie zitten verder de aanstaande Amazon-topman Andy Jassy, de AI-bazen van Google en Microsoft Andrew Moore en Eric Horvitz en Oracle-CEO Safra Catz. Een behoorlijk tech-geleide commissie dus.

Hoewel de leden op persoonlijke titel in de commissie zitten, doen veel van hun bedrijven al zaken met Defensie en azen ze op overheidscontracten. Daaronder is bijvoorbeeld het Jedi-project ter waarde van 10 miljard dollar voor Microsoft, een aanbesteding die door Amazon in de rechtbank wordt aangevochten.

Nederlandse chipmachines

Het rapport van de veiligheidscommissie gaat niet alleen over militaire zaken. En passant doet de NSCAI ook aanbevelingen om de Amerikaanse techmarkt aan te passen. Zo moeten er stevige belastingvoordelen komen voor halfgeleiderfabrikanten om te zorgen dat er weer meer chips worden geproduceerd voor de Amerikaanse markt. Dat is niet alleen goed voor de eigen economie, zegt het rapport, maar schept ook mogelijkheden voor belangrijke bedrijven in “bevriende landen” zoals het Nederlandse ASML en het Japanse Nikon. Meer exportmogelijkheden naar de VS, zo schijft de commissie, zal bovendien de Nederlandse en Japanse regeringen stimuleren om hun exportbeleid zodanig aan te passen dat er geen gevoelige technologie in China terechtkomt.