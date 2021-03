Google heeft een tweede versie van zijn slimme Nest Hub-speaker uitgebracht. Nieuw is dat deze op afstand – dus zonder dat je een sensor draagt – je slaap kan analyseren. Privacy-proof, zegt Google, want de data worden alleen lokaal opgeslagen.

De tweede-generatie Nest Hub heeft geen camera zoals zijn voorganger. Het slimme apparaat reageert wel degelijk op gebaren, maar dan met behulp van een Motion Sense-radar, de techniek van het bedrijf Soli die Google ook al toepaste bij zijn Pixel 4-telefoons. Door voor het apparaat met een hand in de lucht te wapperen, kun je verschillende functies starten en stoppen. Deze techniek verbruikt weinig energie, is niet gevoelig voor schuine invalshoeken zoals een camera en slaat dus ook geen gezichtskenmerken op.

'Sleep Sensing'

Het meest opvallende onderdeel van de Nest Hub is Sleep Sensing, dat je slaap bijhoudt met behulp van die Soli-radar, dus zonder dat je een sensor hoeft te dragen. Sleep Sensing analyseert hoe degene die zich het dichtst bij het scherm bevindt, slaapt op basis van diens beweging en ademhaling. De Nest Hub pikt ook hoesten, snurken en temperatuur- en lichtveranderingen op via zijn ingebouwde microfoons, lichtsensoren en temperatuursensoren.



De Nest Hub dan wel de Google Fit-app – voor Android en iOS – geeft je ’s morgens niet alleen een overzicht van je slaapritme en je slaapgeluiden (door ‘Hey Google, how did I sleep?’ te roepen), maar doet ook aanbevelingen om je slaap te verbeteren. Google werkt daarvoor samen met de American Academy of Sleep Medicine, een genootschap dat zich bezighoudt met slaaponderzoek.





(klik op het beeld voor een korte animatie)



Google, dat zich de laatste tijd erg privacy-bewust toont, benadrukt dat alle slaapdata inclusief snurkgeluiden alleen lokaal worden opgeslagen. Ze worden dus ook niet gedeeld voor persoonlijke (matras)advertenties en kunnen makkelijk worden beheerd en gewist. De enige catch: Google biedt Sleep Sensing dit jaar aan als gratis proefversie en heeft nog niets gezegd over of dit in de toekomst een betaalde service wordt.

Streamen

Naast een slaapmonitor is Google’s nieuwe Nest Hub uiteraard ook een apparaat om muziek en video mee te streamen, met een 7-inch scherm en grotere speaker dan zijn voorganger voor betere audio. Hij ondersteunt onder andere Spotify, Apple Music, Netflix, Disney+ en uiteraard Google's eigen YouTube.



Het goede nieuws is dat de Google Nest Hub 2nd gen niet heel duur in aanschaf zal zijn (adviesprijs 100 dollar), het slechte nieuws is dat hij op dit moment alleen kan worden gereserveerd in de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Duitsland en Frankrijk. Op 30 maart komt het apparaat daadwerkelijk uit, maar wanneer hij naar Nederland en België komt, is nog onbekend.