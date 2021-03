In de test die Netflix op dit moment uitvoert, krijgen deze gebruikers een bericht waarin ze wordt gevraagd te bevestigen dat ze bij de accounthouder in huis wonen. Daartoe moeten ze gegevens invoeren uit een sms of e-mail die naar de houder is gestuurd. Een woordvoerder van de dienst zegt tegen persbureau Reuters: “Deze test is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen die Netflix-accounts gebruiken, hiertoe gemachtigd zijn.”



Bij een standaardabonnement op Netflix kunnen twee mensen tegelijk kijken op een ander scherm en met een premium abonnement vier mensen tegelijk. Veel klanten van Netflix - en andere streamingdiensten - delen hun account dan ook met familie en vrienden. Netflix heeft volgens eigen opgave meer dan 200 miljoen gebruikers, maar daar bedoelen ze betálende abonnees mee. Het aantal werkelijke kijkers zal dus stukken hoger liggen. Het delen van het account met wachtwoord is heel eenvoudig te regelen en een makkelijke manier om de kosten te drukken. In de gebruikersvoorwaarden van de streamingdienst staat echter dat het account “niet mag worden gedeeld met personen buiten de huiselijke kring".

Oogluikend toegestaan

Tot nu toe heeft Netflix het delen van accounts en wachtwoorden oogluikend toegestaan. Sterker: in 2016 zei Netflix-baas Reed Hastings nog: “Het delen van wachtwoorden is iets waar we mee moeten leren leven (…) en we doen het op deze manier ook prima.” En in 2019 bevestigde productmanager Greg Peters nog eens dat het bedrijf wel naar de kwestie van het accountdelen keek, maar niet van plan was om er grootschalig tegen op te treden.



Netflix heeft verder niet veel details bekendgemaakt over de test en ook niet of het bedrijf van plan is om hier in de toekomst echt werk van te gaan maken. Kijkers die nu te maken krijgen met de test, kunnen de verificatie wegklikken en op dat moment blijven kijken. Het bericht kan echter opnieuw verschijnen wanneer ze Netflix weer openen en uiteindelijk kan ze worden gemaand om een nieuw account aan te maken als ze door willen gaan met streamen.