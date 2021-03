Lou Ottens werkte zijn hele leven bij Philips en als hoofd van de afdeling productontwikkeling gaf hij leiding aan het team dat de ‘compact cassette’ ontwikkelde. In 1963 werd het cassettebandje gepresenteerd op de IFA-elektronicabeurs in Berlijn. De reclameslogan was: ‘Kleiner dan een pakje sigaretten’. Philips had het patent en kreeg vervolgens Sony mee in een vastgelegde standaard voor de bandjes. Deze bedrijven en een paar jaar later ook TDK, BASF en Maxell timmerden enorm aan de weg met de cassettebandjes. In totaal zijn er wereldwijd meer dan 100 miljard van verkocht. De eerste cassettebandjes waren van ijzeroxide gemaakt, feitelijk roest. Later kwamen daar typen als Chroomdioxide en Ferrochroom bij.

'Beetje pijn'

De audiocassette met analoge magneetband en een speelduur van 60 of 90 minuten verving de bandrecorder als opnamemedium en bracht daarmee het opnemen van muziek in een stroomversnelling - hoewel puristen nog lang de voorkeur bleven geven aan de bandrecorder vanwege de betere geluidskwaliteit. Gevraagd naar waar hij het meeste spijt van had in zijn carrière, vertelde Ottens ooit in een interview, dat hij graag had gezien dat Philips en niet Sony de Walkman had ontwikkeld. “Dat doet nog steeds wel een beetje pijn”, zei hij daar toen over.

Compact disc

Als technisch directeur van de Philips Hoofdindustriegroep Audio in Eindhoven, waar hij vanaf 1972 werkte, was Lou Ottens verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de compact disc. De cd met toen revolutionaire digitale opname- en lasertechniek betekende in eerste instantie een klap voor de traditionele markt van vinyl elpees. Grappig is dat vinyl en in mindere mate ook de aloude cassettebandjes in latere jaren een enorme comeback hebben gemaakt. Artiesten als Lady Gaga brengen op dit moment weer muziek uit op audiocassette en de verkoop van de bandjes stijgt sinds enkele jaren weer.



Tot zijn pensionering in 1986 was Lou Ottens betrokken bij de consumentenelektronica-divisie van Philips. Hij overleed dit weekend in zijn woonplaats Duizel in Noord-Brabant.





(Foto's: Philips Audio / Jordi Huisman)