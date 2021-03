Stap je over van een iPhone naar een Android-toestel? Of vind je de Google Foto’s-app en de voorwaarden van de Google-cloud interessanter dan die van Apple’s iCloud? Dan kun je nu je beeldbestanden geruisloos laten overzetten, zonder ingewikkelde synchronisatie of dat je ze eerst via een computer moet downloaden en vervolgens weer uploaden naar de andere cloud.



iCloud-gebruikers moeten de overdracht aanvragen bij Apple, waarna een kopie van de beelden in de cloud naar de Google Foto's-app wordt gestuurd. De bewuste foto's en video's moeten wel gekoppeld zijn aan het Apple-ID van de gebruiker. De overdracht duurt drie tot zeven dagen. In die tijd verifieert Apple dat het verzoek daadwerkelijk door de gebruiker is gedaan en zet vervolgens de procedure in werking.

De clouddienst van Google biedt meer gratis opslagruimte dan die van Apple, 15 GB tegenover 5 GB. Maar houd er wel rekening mee dat Google zijn voorwaarden voor cloudopslag recent heeft aangepast en zijn datagrootgebruikers voorzichtig richting een betaalde versie manoeuvreert.

Niet alles

Niet alle Apple-beeldbestanden zullen de overdracht naar Google Foto’s overigens ongeschonden doorkomen. Smart Albums, Live Photos, sommige RAW-bestanden en andere beeldindelingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor de overdracht. Meer informatie over welke bestandstypen worden ondersteund en hoe de procedure precies werkt, vind je hier.