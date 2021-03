Al eerder verklaarde Google dat de zogenaamde third-party cookies op termijn zullen verdwijnen uit zijn zoekmachine. Met die cookies kunnen adverteerders het surfgedrag op internet volgen en je daardoor ook op andere websites gerichte advertenties voorschotelen. Gisteren baarde Google echter opzien met de belofte dat het, nadat die cookies verleden tijd zijn, ook geen nieuwe methoden meer zal ontwikkelen om individuele internetters te kunnen volgen. Niet voor zijn eigen Google-producten, maar ook niet voor bedrijven die willen adverteren. Privacy moet op de eerste plaats komen, zegt Google, en het tracken van internetgebruikers is niet meer van deze tijd.

Bedreiging voor het internet

In zijn blog erkent productmanager David Temkin dat internet niet mogelijk zou zijn zonder het economische verdienmodel van advertenties. Maar vervolgens zegt hij: “Als online reclame zich niet aanpast aan de groeiende zorgen van mensen over hun privacy en over hoe hun persoonlijke gegevens worden gebruikt, riskeren we de toekomst van het vrije en open internet.”

Volgens David Temkin hebben de third-party cookies geleid tot een erosie van het vertrouwen in internet. Temkin haalt een onderzoek aan waarin 72 procent van de internetters meent dat alles wat ze online doen gevolgd wordt door adverteerders en techbedrijven. 83 Procent zegt persoonlijke risico's te lopen als gevolg van het verzamelen van hun data.



Met zijn beloftes lijkt Google tegemoet te komen aan het groeiende verzet van zowel gebruikers als overheden tegen de datahonger van de techbedrijven en hun adverteerders. Ook Apple is bijvoorbeeld bezig om de privacyregels aan te scherpen voor third-party apps. Online ondernemers klagen dat dit soort bedrijven hun machtsmonopolie misbruiken. Zowel in Europa als de VS zijn wetten in de maak en worden pogingen ondernomen om de macht van de techreuzen in te perken.

Privacy Sandbox

Als alternatief voor de third-party cookies werkt Google aan een Privacy Sandbox voor adverteerders. Dit moet een afgeschermde omgeving worden waarin advertenties geanonimiseerd aan grote groepen van internetgebruikers kunnen worden getoond op basis van hun interesses, zonder dat daarbij persoonlijke data worden opgeslagen. Daarbij worden gebruikers als het ware “verstopt in de kudde”. Deze methode zou voor adverteerders ook aanlokkelijk moeten zijn, stelt Temkin.

De Google-manager zegt echter niet uit te sluiten dat bedrijven nu meer energie gaan stoppen in eigen methoden om data van gebruikers te kunnen blijven achterhalen. Hij doelt dan bijvoorbeeld op het zogenoemde fingerprinting, waarmee websites hardware en instellingen kunnen herkennen zonder gebruik van cookies. Daarover zegt de Google-baas: “We geloven niet dat deze oplossingen voldoen aan de stijgende verwachtingen van consumenten op het gebied van privacy en ze zullen ook niet bestand zijn tegen de snel veranderende wettelijke beperkingen. Ze zijn daarom geen duurzame langetermijninvestering.”

Adverteerders protesteren

Het statement van Google stuit op verzet van reclamemakers en marketeers die vrezen voor hun inkomsten. Google stopt namelijk wel met de third-party cookies, die van derden dus, maar niet met zijn eigen first-party cookies in zijn zoekmachine. Ook in zijn andere apps zou Google gewoon doorgaan met het verzamelen van informatie over zijn gebruikers, zeggen zij. Dit geeft Google een oneerlijk voordeel, zo zegt James Rosewell, directeur van de lobbygroep Marketers for an Open Web tegen de BBC. “Hier heb je een biljoenenbedrijf dat jou in feite, via een oneerlijk contract, vaker volgt dan elk ander bedrijf dat ooit zou kunnen. Het enige verschil is dat de gebruikers nu zijn ingelogd en zich in de grote, ommuurde Google-tuin bevinden. Hoe maakt dat mensen meer privé of veiliger?”