MyHeritage is een bekend platform voor mensen die geïnteresseerd zijn in stamboomonderzoek. Het Israëlische bedrijf verkoopt sinds 2016 ook DNA-tests die worden gebruikt in de speurtocht naar voorouders en bij familiehereniging. Op het online platform kunnen gebruikers onder andere zwart-witfoto’s omzetten in kleur. De nieuwe service die het platform nu aanbiedt, gaat echter een flinke stap verder: met behulp van kunstmatige intelligentie tovert Deep Nostalgia portretten op foto’s om tot bewegende beelden van de geportretteerde. ‘Deep’ in de naam van deze service verwijst dan ook naar deep learning, de techniek achter de truc. Het resultaat zijn filmpjes van tussen de tien en twintig seconden lang waarin de personen hun hoofd bewegen, glimlachen en met hun ogen knipperen.

Stuurvideo’s

MyHeritage is een internationaal platform met ook een Nederlandstalige website. In de blog lezen we dat het bedrijf voor het Deep Nostalgia-programma gebruikmaakt van wat het ‘stuurvideo’s’ noemt. Op de foto’s die gebruikers uploaden, worden verschillende voorgeprogrammeerde sets van bewegingen losgelaten. De website analyseert de stand van het gezicht op de foto en kiest dan de juiste animatie daarvoor. In het voorbeeld hieronder is van een MyHeritage-medewerker een stuurvideo gemaakt, en het zwart-witte gezicht op een oude foto rechts volgt precies zijn bewegingen.

Bijzonder, of bijzonder creepy?

Op zijn website schrijft MyHeritage dat het “met veel plezier” Deep Nostalgia introduceert, “een baanbrekende nieuwe fotofunctie waarmee u de gezichten van uw dierbaren op foto’s kunt animeren”. De techniek heeft echter ook iets onheilspellends in het licht van de deepfake-technologie die steeds geavanceerder wordt. Het bedrijf zegt zich hiervan bewust te zijn en zet daarom speciale icoontjes in de video's, om aan te geven dat het om geanimeerde beelden gaat en niet om een werkelijke opname. Bovendien bevatten de foto’s geen spraak, juist om deepfake te voorkomen.



Ondertussen beschrijft techwebsite The Verge hoe meme-makers inmiddels met de platformservice aan de gang zijn gegaan. Want ook portretfoto’s van standbeelden lenen zich blijkbaar prima voor Deep Nostalgia, klik hier voor het bewegende marmeren hoofd van Alexander de Grote, dat werd gepost op Twitter.