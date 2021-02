In het kunstproject Spot’s Rampage kunnen internetters de bekende robothond Spot op afstand laten paintballen. Fabrikant Boston Dynamics is niet blij met de schietende robot en noemt het project “provocatief”.

Boston Dynamics staat bekend om zijn geavanceerde robots en de bekendste daarvan is ongetwijfeld robothond Spot. De gele viervoeter, te koop voor zo’n 75.000 dollar, wordt al op meerdere plekken semiautonoom ingezet als attractie, maar ook als elektronische schaapherder en parkbewaker, zoals wij eerder schreven. Vorig jaar gingen zo'n vierhonderd Spots over de toonbank.



Het Britse activitische kunstenaarscollectief MSCHF heeft een Spot-exemplaar aangeschaft en gebruikt hem nu in een kunstproject met een paintball-geweer op zijn rug gemonteerd. In het project Spot’s Rampage (letterlijk vertaald: “razernij”) kunnen bezoekers via een speciaal ingerichte website Spot laten schieten. Iedere twee minuten krijgt een willekeurige websitebezoeker de kans om Spot ‘los te laten gaan’. De kunstenaars, die vaker in het nieuws komen met opzienbarende stunts, geloven dat robots in de toekomst zeker zullen worden ingezet voor militaire doeleinden en met deze installatie willen ze daar de aandacht op vestigen.

Provocatief gebruik

Boston Dynamics verweert zich op Twitter tegen de aantijgingen en noemt het een “provocatief gebruik” van zijn product. Volgens de leveringsvoorwaarden zou Spot alleen voor vreedzame doelen mogen worden ingezet en mensen of dieren nooit kwaad mogen doen. Hoewel het robotbedrijf in zijn beginjaren vooral onderzoek voor militaire toepassingen deed, probeert het nu van dat imago af te komen. De fabrikant heeft gedreigd de garantie voor dit Spot-exemplaar te zullen beëindigen, waardoor het ook geen software-updates meer krijgt.



In een reactie zegt de kunstenaarsgroep dat ze het idee vooraf hebben voorgelegd aan de robotproducent (“they hated it”) en dat Boston Dynamics hen twee gratis robothonden beloofde als ze het geweer van Spot’s rug zouden verwijderen. Voor MSCHF was dat alleen maar een extra motivatie, zegt de groep in zijn FAQ.