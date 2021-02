Vorig jaar kondigde Microsoft al een bètaversie aan voor een nieuwe functie die voorspelt welke tekst de gebruiker wil intikken. Het bedrijf is inmiddels al bezig met het uitrollen van deze functie voor Outlook. Techwebsite Neowin ontdekte op de Microsoft 365 roadmap dat het tekstverwerkingsprogramma Word in de maand maart ook aan de beurt is.



Grijze letters

De tekstvoorspelling-functie lijkt op de Smart Compose-optie die Google Docs-gebruikers al kennen. Een machine learning-model leest mee met je tekst en doet voorstellen voor woorden die volgens het model logischerwijs kunnen volgen. Die voorgestelde woorden verschijnen in grijze letters in beeld en de gebruiker kan het voorstel overnemen door op Tab te drukken of het negeren met de Escape-toets. Wie geen behoefte heeft aan deze functie, kan hem ook geheel uitschakelen.

De gedachte achter de nieuwe functie is dat gebruikers daardoor sneller en efficiënter kunnen werken. Het machine learning-model moet steeds meer en betere suggesties gaan doen naarmate het de stijl en eerdere teksten van de gebruiker beter leert kennen.

Wel of geen feedback

Dat het Microsoft 365 -platform met je teksten meeleest, betekent volgens Microsoft niet dat medewerkers van dat bedrijf ook daadwerkelijk jouw teksten onder ogen zouden kunnen krijgen. Dat wil zeggen: als je tenminste de ‘feedback’-functie in je privacy-instellingen hebt uitgeschakeld.