Gadgetliefhebbers voor wie het geluid niet snel goed genoeg is, zullen zich verheugen op de aangekondigde samenwerking tussen Sennheiser en Formlabs. Tech-website Engadget schrijft hierover. Voor zijn high-end Ambeo-serie gaat de Duitse koptelefoonfabrikant op maat gemaakte oortjes aanbieden. Die moeten door hun pasvorm comfortabel blijven zitten en nog betere ruisonderdrukking bieden.

Gebruikers kunnen met een smartphone-app een scan maken van hun oren en die uploaden. Bij Formlabs wordt de scan omgezet in een 3d-ontwerp en moeten de oortjes vervolgens perfect passend uit de Form3-printer komen. In dit volautomatische proces zouden de oortjes op de dag van bestelling al klaar kunnen zijn, zo meldt Formlabs.

Wattenstaafjes

Het Amerikaanse Formlabs werd tien jaar geleden opgericht door drie MIT-studenten en specialiseert zich in medische toepassingen. Zo 3d-print het bedrijf onder andere tandprothesen en gehoorapparaten. Vorig jaar stortte het bedrijf zich op de productie van 3d-geprinte wattenstaafjes voor coronatesten gemaakt van een ‘biocompatibele’ hars. Daarvan werden er duizenden per dag geproduceerd voor ziekenhuizen. Eerder werkte Formlabs al samen met Gilette voor gepersonaliseerde scheermesjes en met New Balance voor op maat gemaakte zolen van hardloopschoenen.

'Betaalbaar'

De Sennheiser-oortjes zullen in verschillende kleuren worden geleverd en kunnen zelfs nog verder worden gepersonaliseerd met ingegraveerde initialen of logo’s. Wanneer deze oortjes daadwerkelijk op de markt zullen komen, melden de bedrijven helaas niet. Ook niet wat de kosten zullen zijn. We zien de term ‘affordable’ een paar voorbijkomen, maar dat is natuurlijk een relatief begrip.