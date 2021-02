Schiphol ontwikkelt de Notify-app speciaal voor bewoners rond de luchthaven. Niet dat zij met die app enige invloed kunnen uitoefenen op het vliegtuiglawaai, maar wel zodat ze weten waar ze de komende 24 uur aan toe zijn. Is er bijvoorbeeld onderhoud aan een landingsbaan gepland of zit er een opeens verandering in het weer aan te komen? Dan kunnen er zomaar veel meer vliegtuigen uit een andere dan verwachte windrichting komen en zal de app de onwonenden daarvan op de hoogte stellen. Desgewenst via een push-bericht.

Testers gezocht

Net als weer-apps gaat Notify gebruikmaken van radargegevens en wind- en weermodellen. De voorspellingen worden vervolgens met de daadwerkelijk gemeten vliegbewegingen en decibellen vergeleken, met als bedoeling dat de app leert en steeds beter wordt. Volgens de luchthaven wordt de Notify-app in samenspraak met de onwonenden ontwikkeld. Hij wordt op dit moment getest en Schiphol zoekt daarvoor nog testers die in de buurt van de luchthaven wonen. Heb je daar interesse in, kijk dan op deze pagina.