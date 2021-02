De rechtbank in Rotterdam verlaagt de boetes die KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2 moeten betalen vanwege onduidelijke prijzen op hun websites. De boetes die de ACM had opgelegd, zijn met 40 procent verlaagd, maar bedragen nog altijd miljoenen euro’s.

In december 2019 legde de Autoriteit Consument en Markt hoge boetes op aan de vier belangrijkste telecomaanbieders in Nederland vanwege onjuiste en onduidelijke informatie op hun websites. Dat was terecht, zo stelt de rechtbank in het beroep dat de telecombedrijven tegen de boetes hadden ingesteld, al verlaagt de rechter ze wel.

‘Onbeperkte’ bundels

De ACM stelde in 2019 dat de aanbieders onder andere niet duidelijk waren over de eenmalige kosten bij een nieuw abonnement, waardoor het aanbod goedkoper lijkt dan het in werkelijkheid is. Verder schreven T-Mobile en Tele2 op hun site dat databundels ‘onbeperkt’ waren, terwijl dat alleen in Nederland zo was en niet binnen de EU. KPN bood ‘onbeperkte’ bel- en sms-bundels aan, terwijl er een maximum gold van 3000 belminuten of sms’jes. Vodafone ten slotte bood een abonnement in combinatie met een toestel aan tegen een prijs die alleen gold voor consumenten die al internetklant waren bij Ziggo. Anders kostte het abonnement € 5,- meer.



De ACM zei destijds dat hun websites inmiddels het belangrijkste verkoopkanaal van de telecomaanbieders zijn. En omdat klanten hun beslissing vooral laten afhangen van de prijs van de abonnementen, is het belangrijk dat de informatie daar dan ook klopt en volledig is. De telecomaanbieders moeten transparanter zijn, zegt de ACM.

Omzet-gerelateerde boetes

Het was de eerste keer dat de ACM boetes oplegde die direct waren gerelateerd aan de omzet van de bedrijven. De boete zou maximaal 900.000 euro zijn of, als dat meer is, één procent van de omzet van de overtreder. De rechtbank heeft nu bepaald dat de boetes op zich terecht waren. Maar om zulke hóge boetes op te leggen, had de ACM zijn klachten beter moeten motiveren. Daarom verlaagt de rechter ze met 40 procent.

T-Mobile krijgt de hoogste boete: 3.125.500 euro. KPN en Vodafone moeten respectievelijk 2.779.000 en 2.496.500 euro betalen en Tele2 2.172.000 euro.