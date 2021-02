Apple heeft een extensie gelanceerd voor Google Chrome waarmee iCloud-gebruikers nu makkelijk hun wachtwoorden in die webbrowser kunnen gebruiken.

Wie vaak met verschillende apparaten inlogt op dezelfde beveiligde webomgeving, kent het vast: zowel de mobiele als de desktop-browser bieden je aan om een sterk wachtwoord voor je te verzinnen en op te slaan. Handig voor toekomstig bezoek. Apple heeft nu met een nieuwe Chrome-extensie een bruggetje geslagen tussen beide besturingssystemen: met iCloud-wachtwoorden kunnen de wachtwoorden die iPhone- en iPad-gebruikers in Safari aanmaken, voortaan ook makkelijk in Chrome ingevuld worden. De extensie is beschikbaar voor Windows en uiteraard ook voor de Mac-versie van Google Chrome.

Vice versa

De Nederlandstalige extensie werkt ook de andere kant op: wachtwoorden die in Chrome aangemaakt worden, kunnen ook in de iCloud-sleutelhanger bewaard worden, zodat ze beschikbaar zijn op alle Apple-apparaten.



Hier kun je extensie downloaden.