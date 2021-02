Tesla start met de terugroepactie vanwege de slijtende 8 GB-geheugenchip. De problemen met deze verouderde eMMC (embedded MultiMedia-Card) zijn al sinds 2019 bekend. De chip werd gebruikt voor alle Model S-exemplaren in de jaren 2012-2018 en voor de Model X tussen 2016 en 2018. Bezitters van die oudere Tesla’s klaagden al over het trager worden en soms opnieuw moeten opstarten van het aanraakscherm om hun elektrische auto te bedienen. De klachten varieerden daarnaast van slechte ontwaseming tot serieuzere zaken als het uitvallen van de knipperlichten en de achteruitrijcamera.

Het probleem lag erin dat de geheugenchip te vaak moest worden overschreven en daardoor harder sleet dan was voorzien. De chip was in feite niet geschikt voor de vele firmware-updates die Tesla voortdurend doorvoert. Sinds 2018 worden alle Tesla-automodellen uitgerust met een verbeterde 64 GB-geheugenchip.

Verlengde garantie

Sinds vorig jaar doet de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), de Amerikaanse variant van onze RDW, onderzoek naar de klachten. Tesla heeft in dat onderzoek toegegeven dat de 8 GB eMMC inderdaad veroudert en er uiteindelijk helemaal mee op zal houden. De fabrikant zei ‘rond 2022’ de meeste problemen te voorzien. Tot nu toe probeerde Tesla een algemene terugroepactie echter te voorkomen door de garantieperiode te verlengen en defecte oude chips gratis te vervangen. Maar in zijn eindrapport deze maand verklaarde de HNTSA daar geen genoegen mee te nemen en riep de instantie Tesla op om toch een terugroepactie te starten. Onder meer omdat de achteruitrijcamera in veel Amerikaanse staten inmiddels een verplichte voorziening is.

Software-update

Aan die oproep geeft de fabrikant dus nu gehoor. Alle bezitter van de betreffende Tesla’s worden per e-mail op de hoogte gesteld en voor eind maart moeten de verouderde chips vervangen zijn. Bovendien roept Tesla eigenaren op om software-update 2020.48.12 door te voeren. Die zorgt er in ieder geval voor dat de knipperlichten en camera blijven functioneren wanneer het aanraakscherm ermee ophoudt.