De Apple-1 op eBay is volgens eigenaar Krishna B. Blake in perfecte staat en vooral uniek dankzij de originele houten Byte Shop-kast die eromheen zit. Er bestaan volgens hem nog maar zes exemplaren van deze computer, waarvan de meeste in musea staan. Bovenop de Apple-1 staat de Sony TV-115-monitor die - alweer volgens de eigenaar - destijds werd aangeraden door Apple-oprichter Steve Jobs. Het apparaat staat omschreven in het ‘officiële Apple-1-register’ en bevindt zich nu in een bankkluis in Florida. De Basic-software en nog wat spelletjes zijn al geïnstalleerd.

Inruiler

De Canadese eigenaar bemachtigde de Apple-1 als computerverkoper in 1978 toen een klant hem kwam inruilen voor een Apple II. Krishna Blake zegt dat hij direct doorhad dat dit een historisch apparaat zou worden en al die tijd hield hij de Apple-1 zorgvuldig onder zijn hoede in zijn kelder met constante tempratuur. De verschillende componenten bewaarde hij in plastic zakken, zodat er geen vocht bij kon komen en hij startte de computer een paar keer per jaar op om hem aan de praat te houden. Het apparaat is verder zo goed als origineel, alleen heeft de eerste eigenaar volgens Blake de processor ooit vervangen. En verder is er wat onduidelijkheid over het toetsenbord, of het hier nu om een versie B of versie D gaat. Misschien een goed argument voor de koper om nog wat af te dingen op de prijs.... Het enige is wel dat eigenaar Blake de computer niet wil verzenden, omdat hij daar te waardevol en kwetsbaar voor is. Een retourtje Florida komt er dus nog bij.

Apple-oprichters Steve Wozniak en Steve Jobs