Netflix heeft een heel goed jaar achter de rug. Mede vanwege corona heeft de streamingdienst vorig jaar 37 miljoen nieuwe abonnees kunnen bijschrijven. Netflix heeft nu meer dan 200 miljoen abonnees, dertig procent meer dan in 2019. De omzet steeg met 24 procent naar ruim 20 miljard euro. Om te investeren in zijn groei heeft Netflix grote leningen afgesloten, maar die kan het bedrijf binnenkort gaan terugbetalen, zo maakte het bedrijf bekend bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. The Crown werd genoemd als een van de kijkcijferhits: het vierde seizoen van de serie trok tot nu toe al meer dan 100 miljoen kijkers.

Shuffle Play

Het enorme aanbod van aangekochte en zelf geproduceerde films en series is de grootste succesfactor, maar voor sommige kijkers is juist dat te veel van het goede. Netflix komt daarom dit jaar met Shuffle Play. Die functie schotelt hen een nieuwe film of serie voor, gebaseerd op eerder kijkgedrag. Mensen hoeven zich dan niet meer door allerlei genres, tips en previews te worstelen, maar kunnen zich alleen door die knop laten leiden. Topman Greg Peters vertelde dat de functie is ontworpen “nadat mensen ons lieten weten helemaal niet meer te willen zoeken”. Volgens hem is het de oplossing voor mensen die niet goed weten wat ze willen. De Shuffle-functie werd in december al kleinschalig in Nederland getest.

De officiële naam voor de functie is nog niet bekend. Netflix-directeur Reed Hastings grapte dat hij misschien wel “Ik doe een gok” ging heten, als verwijzing naar de knop op de Google-homepage. Maar Greg Peters haastte zich te zeggen dat ze met “iets beters” zouden komen.



Eerder begon Netflix in Frankrijk al met ‘lineaire televisie’ in plaats van ‘on-demand’, omdat kijkers daar dreigden af te haken vanwege keuzestress of keuzemoeheid.