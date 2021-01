Advertorial - De afgelopen jaren hebben de technologische trends zich in sneltreinvaart opgevolgd. Ook in 2020 stond de ontwikkeling van nieuwe trends niet stil, ondanks de coronacrisis. Maar wat kunnen we verwachten voor 2021? In dit artikel nemen wij de nieuwste technologische trends onder de loep.

Thuiswerken

Het thuiswerken heeft in 2020 een vaste plek ingenomen in onze dagelijkse werkroutine. Voor velen werd het een dagelijkse routine om thuis te werken. Waar het in 2020 nog wennen was en zorgde voor de nodige aanpassingen in het huishouden neemt thuiswerken in 2021 een steeds prominentere rol in. Kantoren worden creatiever met hun ruimte maar met het coronavirus en haar mutaties nog volop aanwezig in Nederland blijven we ook de komende maanden (noodgedwongen) thuiswerken.

Via videoconferenties en online cloudopslag kunnen we steeds makkelijker thuiswerken. Het aantal startups in thuiswerken en thuisonderwijs zijn enorm gegroeid in 2020. Vandaar dat we verwachten dat thuiswerken in 2021 ook een belangrijk onderdeel zal zijn van onze dagelijkse routine.

Beveiligen van platformdata

Met het thuiswerken wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van samenwerkingsplatformen zoals Microsoft Teams en Slack. Naast het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid zal er in 2021 ook meer nadruk komen op de beveiliging van dergelijke platformen. Microsoft, Slack en andere partijen zullen uiteraard zelf de nodige maatregelen nemen om hun gebruikers en platformen te beschermen, maar je kunt zelf ook een aantal maatregelen nemen.

Beveilig je online data met een VPN

Een VPN zorgt ervoor dat jouw IP-adres wordt aangepast door verbinding te maken met een server in een ander land. Op deze manier heb je anoniem toegang tot internet en is je IP-adres (en locatie) ook geheim. Net als bij surfen op een privénetwerk zijn je gegevens niet zichtbaar. Gebruik een VPN-verbinding om internet gemakkelijker en veiliger te maken. Een VPN fungeert als tussenpersoon tussen de smartphone, tablet of laptop en de server.

Cybercrime

Aangezien we meer online werken dan in de afgelopen jaren wordt cybercriminaliteit steeds serieuzer genomen door bedrijven en consumenten. VPN-verbindingen en tweestapsverificatie komen steeds vaker voor welke noodzakelijk zijn om veilig te kunnen werken en data te kunnen versturen. Hackers en cybercriminelen worden steeds vernuftiger waardoor de toename van de bewustwording van cybercrime in 2021 nog groter zal zijn.

Virtual Reality

Nu we een groot deel van onze dagen thuis doorbrengen zal Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) verder toenemen. Met VR en AR kunnen we ons thuis in een andere omgeving verplaatsen. Naast dat het leuk is, kan het ook erg handig zijn met bijvoorbeeld hulp op afstand.

Met VR en AR kun je je in een andere omgeving verplaatsen wat ervoor kan zorgen dat je even in een andere wereld bent. Dat zorgt voor afwisseling en stimulering van de creatieve geest, en dat is in deze tijden natuurlijk een leuke bijkomstigheid.

Digitalisering

Niet alleen zorgt de pandemie ervoor dat we meer dan ooit vanuit huis werken, we doen ook meer met digitalisering. Neem bijvoorbeeld de winkels in het dorp of de stad, omdat de winkels gedeeltelijk gesloten zijn wordt er meer online besteld. Pakketbezorgers en bezorgdiensten draaien overuren en veel winkels zijn overgegaan op digitaal verkopen. In 2021 worden hierin geen veranderingen verwacht. Wanneer het "normale leven" weer begint, heeft digitalisering ook voordelen. Online en offline interacties kunnen steeds beter op elkaar ingesteld worden en worden slimmer en efficiënter.

