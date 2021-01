De aankondiging van WhatsApp dat gebruikers per 8 februari akkoord moeten gaan met nieuwe voorwaarden, waarin hun data voortaan worden gedeeld met Facebook, heeft wereldwijd tot verwarring en discussie geleid. Lees hier ons bericht daarover van 8 januari. Behalve verwarring leidde deze actie van WhatsApp en zijn moederbedrijf Facebook ook tot veel kritiek van gebruikers én overheden. Turkije kwam met een reactie, waarin het zei de betreffende update van WhatsApp te zullen blokkeren. En ondanks dat de Europese Unie was uitgezonderd van het nieuwe beleid, heeft ook de Italiaanse privacy-waakhond zich inmiddels geroerd over de WhatsApp-update.

Verkeerd begrepen

WhatsApp stelt dat de update verkeerd wordt begrepen en dat er “veel desinformatie” rondgaat, maar heeft nu alsnog besloten de omstreden update tot 15 mei uit te stellen. Het bedrijf zegt zijn app weliswaar te willen uitbreiden voor gebruikers met een zakelijk account en het bedrijven makkelijker te willen maken om met klanten te communiceren via de app, zoal die dat ook kunnen via Facebook en Instagram, maar dat de privacy van zijn gebruikers niet in het geding is. De integratie van zakelijke diensten binnen WhatsApp moet op 15 mei een feit zijn, de reden waarom de app nu ook voor die datum heeft gekozen voor het wijzigen van zijn algemene voorwaarden.



De berichtenapp put zich nu uit in verklaringen hoe het dan wel precies zit, wat er precies gedeeld wordt met Facebook en hoe. Zie ook de afbeelding.

“We zullen veel meer moeite doen om alle misinformatie te verduidelijken over hoe de privacy en beveiliging van WhatsApp werken”, lezen we. “Vervolgens zullen we mensen geleidelijk vragen om in hun eigen tempo het beleid te herzien voordat de nieuwe bedrijfsopties op 15 mei beschikbaar zijn.”

Onder deze blog met de titel Meer tijd voor het accepteren van onze recente update staat echter een bericht over makkelijker shoppen in de berichten- en bel-app met de functie 'WhatsApp Winkelwagens'...

Rivalen profiteren

Ondanks het uitstel van de update en hoe WhatsApp het allemaal ook verwoordt, het bedrijf worstelt duidelijk met zijn rol als Facebook-dochter. De twee belangrijkste rivalen van WhatsApp - Signal en Telegram - profiteren er ondertussen enorm van. Signal is op dit moment zowel in Google Play als de App Store de meest gedownloade gratis app. En Telegram heeft het aantal gebruikers in de afgelopen dagen met 50 procent zien toenemen. In de HCC-nieuwsbrief van deze week vergelijken we deze twee WhatsApp-alternatieven met elkaar.