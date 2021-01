In de laatste dagen van haar zittingstermijn heeft de Amerikaanse regering Xiaomi op de zwarte lijst geplaatst van bedrijven waarmee geen zaken meer mag worden gedaan. Het Chinese elektronicabedrijf is na Samsung en Huawei de grootste smartphoneleverancier ter wereld.

Xiaomi is een van negen Chinese bedrijven die de regering-Trump gisteren heeft toegevoegd aan de zwarte lijst. Dit betekent dat Amerikaanse investeerders voor november van dit jaar hun aandelen moeten terugtrekken uit het bedrijf. De smartphonefabrikant profiteerde afgelopen periode juist enorm van de verbanning van dat andere grote Chinese merk, Huawei, en duwde Apple van de derde plek af qua marktaandeel. Het bedrijf groeide in 2019 met 73 procent ten opzichte van het jaar daarvoor (bron: canalys.com).





Ook in Nederland is Xiaomi inmiddels een bekende speler met relatief goedkope smartphones zoals de Redmi en de Redmi Note. De toestellen zijn te koop via onder andere Belsimpel en bij Coolblue, Mediamarkt en Bol. Het bedrijf verkoopt ook ‘slimme’ hardware.

Militair-civiele samenwerking

Behalve Xiaomi zijn ook andere elektronicabedrijven, een luchtvaartmaatschappij en een olie- en offshorebedrijf op de verboden lijst geplaatst. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt daarmee op te treden tegen de “de militair-civiele ontwikkelingsstrategie” van China, waarbij het Chinese leger en het bedrijfsleven onder één hoedje spelen.



Tegen persbureau Reuters zegt Xiaomi dat het bedrijf “geen eigendom is, noch beheerd wordt, noch banden heeft met het Chinese leger”, en dat het bedrijf zich beraadt op een “gepaste reactie”. Hoe de nieuwe regering onder leiding van president Biden met de ‘Chinese kwestie’ zal omgaan, is nog onduidelijk. Het overdrachtsteam wilde tegen Reuters nog niet op dit bericht reageren.



De afgelopen week leek het juist wat rustiger op het anti-Chinese front binnen de regering-Trump. Zo verwierp het ministerie van Economische Zaken een verzoek van hardliners om ook de Chinese megabedrijven Alibaba en Tencent op de zwarte lijst te plaatsen.