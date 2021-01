Advertorial - Een ongeluk zit in een klein hoekje; en met de kwetsbare digitale apparaten van vandaag is dit hoekje soms wel heel erg klein. De mobiele telefoon valt uit de hand met een gebarsten scherm als gevolg: het kan werkelijk iedereen overkomen. En afhankelijk van de telefoon, iPad of andere digitale apparatuur die vervangen moet worden, kunnen de kosten hoog oplopen.

Voorkom financiële ellende na ernstige ongelukken

Maar een ongeluk kan natuurlijk veel grotere gevolgen hebben. En dit zal een enorme impact hebben op het leven, waaronder de financiële gevolgen. Als iemand door een ongeluk invalide raakt of plotseling komt te overlijden, dan staat er een enorme financiële administratie te wachten. Met een ongevallenverzekering is het mogelijk om hiervoor een dekking af te sluiten. Zou iemand dan de hele of gedeeltelijke functie van een lichaamsdeel verliezen, dan heeft hij of zij recht op een financiële vergoeding of uitkering.

Waarom een verzekering afsluiten

Een verzekering is een manier om financiële risico’s te beheersen. De verzekerde betaalt maandelijks een premie en bij potentieel verlies betaalt de verzekeringsmaatschappij een vergoeding uit. Het speelt een belangrijke rol in het financiële welzijn en helpt om financiële zekerheid te bieden wanneer dit het meeste nodig is.

Bespaar geld met een verzekering

Hoewel inderdaad iedere maand een premie betaald moet worden, helpt een verzekering vaak om geld te besparen. Zou de eigenaar van de bovengenoemde telefoon geen verzekering hebben, dan moet hij of zij een nieuwe telefoon volledig uit eigen zak betalen. En met de, vaak dure, gadgets van tegenwoordig, kunnen deze bedragen vaak aardig oplopen. Heeft de eigenaar een verzekering afgesloten, dan betaalt de verzekeringmaatschappij dit.

Als iemand betrokken raakt bij een ongeluk, waardoor het niet meer mogelijk is om te werken, of de persoon komt zelfs te overlijden, dan helpt een verzekering financiële zekerheid te bieden aan familieleden en kinderen die achterblijven. Een ongevallenverzekering helpt om dit te dekken.

5 redenen om een verzekering af te sluiten

Nog steeds niet helemaal overtuigd? Dan volgen hier 5 redenen om toch een ongevallenverzekering af te sluiten:

1. Het beschermt het hele gezin

Een gezin is afhankelijk van financiële steun om te kunnen genieten van een fatsoenlijke levensstandaard. Het is daarom belangrijk om een verzekering af te sluiten wanneer men aan een gezin begint. Het betekent dat de mensen die het meeste van belang zijn, beschermd worden tegen financiële problemen als het onverwachte gebeurt.

2. Verminder stress in moeilijke tijden

Niemand weet wat er om de hoek ligt. Onvoorziene drama’s zoals ziekte, letsel, blijvende invaliditeit en zelfs overlijden confronteren een gezin met enorme emotionele stress en verdriet. Met een verzekering neemt de financiële stress van het gezin af en is het mogelijk om te concentreren op herstel en wederopbouw.

3. Geniet van financiële zekerheid

Een onverwachte gebeurtenis kan zelfs een stabiele financiële positie helemaal overhoop gooien. En dit zal zich ook snel ontrafelen. Een verzekering biedt in deze tijden een uitkering aan, zodat het gezin bij onvoorziene gebeurtenissen hopelijk verder kan gaan.

4. Gemoedsrust

Geen enkele hoeveelheid geld kan gezondheid en welzijn vervangen. Maar het is geruststellend om te weten dat de financiële zekerheid van een familie wordt ondersteund door een verzekering, mocht er iets gebeuren.

5. Een erfenis om achter te laten

Een overlijdensuitkering kan de financiële toekomst van kinderen veiligstellen en hun levensstandaard verbeteren. Bij het overlijden van een dierbare is het al moeilijk genoeg om verdriet en gemis te verwerken; financiële zorgen zijn dan wel het laatste waar de nabestaanden aan willen denken.

Wie moet zich verzekeren?

Het antwoord is vrij simpel: wie graag financiële zekerheid wil geven aan zichzelf, het gezin en nabestaanden doet er goed aan om zich te verzekeren. Echte doe-het-zelvers, fanatieke sporters en wie graag met de motor op avontuur gaat, doen er ook goed aan om een ongevallenverzekering af te sluiten. Het risico op een ongeval is dan namelijk hoger. En dit geldt natuurlijk ook voor personen die een risicovol beroep beoefenen.

Naast een ongevallenverzekering bestaan er veel meer soorten verzekering die het overwegen waard zijn: een inboedelverzekering om alles in het huis te verzekeren, een gebouwenverzekering om het pand te verzekeren en een autoverzekering voor de auto.

Hoewel het veel geld lijkt om iedere maand een premie te betalen voor dit soort verzekeringen, is het altijd goedkoper dan wanneer een ongeluk, hoe groot dan ook, zich voordoet en alles uit eigen zak betaald moet worden. Voor financiële zekerheid bij ongelukken, is een verzekering de manier om voorbereid te zijn.

Dit artikel wordt aangeboden door Lemonade.com