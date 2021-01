Een in de VS wonende Duitser heeft voor een bedrag van 220 miljoen euro aan Bitcoins in zijn digitale kluis zitten. Alleen is hij het wachtwoord voor die kluis kwijt en heeft hij al acht van de tien inlogpogingen verbruikt. Nog twee te gaan…

Iedereen vergeet wel eens een wachtwoord, maar voor programmeur Stefan Thomas zijn de gevolgen wel iets groter. De in San Francisco wonende Duitser heeft al tien jaar 7002 Bitcoins in zijn digitale kluis zitten, die op dit moment een waarde van 220 miljoen euro vertegenwoordigen. Alleen is die digitale kluis versleuteld met een code die zich op zijn zwaar beveiligde IronKey-flashdrive bevindt en laat hij nu van die flashdrive het wachtwoord kwijt zijn. Thomas heeft het destijds op een papiertje geschreven en raakte dat daarna kwijt. Na tien verkeerde inlogpogingen zal de IronKey-drive de inhoud permanent op slot zetten en inmiddels heeft hij er dus al acht achter de rug. Thomas vertelde zijn verhaal twee dagen geleden tegen de New York Times en sindsdien gaat het ‘viraal’.

Ironie

Stefan Thomas verwierf de Bitcoins ironisch genoeg als betaling toen hij in 2011 een video-animatiefilm maakte voor een startup-bedrijf in Bitcoin-beveiliging, met als titel: Wat zijn Bitcoins? Op dat moment was de waarde van de Bitcoin ongeveer één dollar. Sindsdien is de virtuele munt met pieken en dalen gestegen naar de nu historische waarde van dik 31 duizend euro. Maar dat zal tegen de tijd dat jij dit bericht leest weer anders zijn.



Thomas was destijds een groot fan van de Bitcoin. Iedereen kan zijn eigen bankier zijn, was toen de gedachte, maar inmiddels is hij daar flink van teruggekomen. “Dat hele idee om je eigen bank te zijn - laat ik het zo zeggen: maak jij je eigen schoenen?”, zegt hij in het interview in de New York Times. “De reden dat we banken hebben, is dat we niet willen dealen met al die dingen die banken nou eenmaal doen.”

Cryptograaf gezocht

Over zijn missie om zijn wachtwoord te achterhalen, zegt Thomas: “Dan lag ik ’s nachts te piekeren en ging ik weer achter mijn computer zitten met weer een nieuwe wachtwoordstrategie. Tevergeefs, dus was ik weer opnieuw wanhopig.” Voorlopig heeft de opensource-programmeur zijn pogingen opgegeven. De IronKey-drive bewaart hij op een geheime, veilige locatie. Hij hoopt dat er ooit een cryptograaf zal opduiken die het apparaat kan kraken. Doordat hij de drive elders heeft gestald, hoopt hij er niet ieder moment aan te hoeven denken. “Ik kwam op het punt dat ik tegen mezelf zei: laat het gaan, anders word je gek.”



Op Twitter heeft zich inmiddels een kandidaat-cryptograaf aangeboden. Computerwetenschapper Alex Stamos, oud-beveiligingsexpert bij Facebook en nu hoogleraar aan de Stanford-universiteit, plaatste een Tweet waarin hij zegt: “Eh, voor $ 220 miljoen in versleutelde Bitcoins ga je geen tien inlogpogingen doen, maar vraag je professionals om 20 IronKeys te kopen en zes maanden lang te zoeken naar een alternatieve methode. Voor 10% van het bedrag regel ik het voor je. Bel me.”