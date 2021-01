De wereld van de Jetsons, de Amerikaanse sciencefiction-serie uit de jaren ‘60 en ‘70, is een stukje dichterbij gekomen met de Samsung Handy. Deze robot ruimt de vaatwasser in en de rommel achter je op. Helaas nu alleen nog als prototype.

Op CES 2021, de grote consumentelektronicabeurs die op dit moment wordt gehouden, toonde vandaag Samsung zijn nieuwe producten. Tot de opvallendste die voor dit jaar zijn aangekondigd, behoort een 110 inch micro-led televisie. Maar het leukste deel van Samsungs virtuele presentatie betrof toekomstmuziek, waaronder de Handy-huishoudrobot. De bedoeling is dat die het dagelijks leven in huis een stukje aangenamer gaat maken, bijvoorbeeld door de vaatwasser in te ruimen.



Met behulp van kunstmatige intelligentie helpt Bot Handy om de vuile vaat van verschillende afmetingen te herkennen en op te pakken. Hij houdt daarbij rekening met het gewicht, de vorm en het materiaal waarvan de spullen zijn gemaakt. Vervolgens gebruikt hij precies de kracht die nodig is om ze op te pakken en in de vaatwasser te plaatsen. Ook is het de bedoeling, zegt Samsung, dat Handy rommelige kamers gaat opruimen.

Shopping-robot

Enkele andere concepten die werden genoemd, zijn de Bot™ Retail, die je gaat assisteren bij het winkelen in de supermarkt, en de GEMS, een exoskelet dat je kunt inzetten voor meer lichaamsbeweging. De Bot™ Care tenslotte moet je gedrag en je gewoontes via kunstmatige intelligentie leren herkennen en daarop reageren. Zodra Care je planning kent, stuurt de robot je reminders en updates, zegt Samsung. Het bedrijf heeft overigens zelf geen planning afgegeven voor deze robotlijn, maar meldt alleen dat er in zeven researchcentra over de hele wereld hard aan wordt gewerkt.