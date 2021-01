Thuiswerken achter de computer gaat een stuk prettiger als je naast je laptop nog een tweede, groter scherm hebt. Lenovo gaat nog een stukje verder: waarom geen vijf schermen tegelijkertijd? Het bedrijf zegt met zijn nieuwe ThinkReality A3 Augmented Reality-bril in te spelen op de trend dat het thuiswerken professionaliseert en mensen daar dus ook geavanceerde kantoorsituaties willen kunnen nabootsen. “Nu kun je nóg meer tegelijkertijd doen”, zegt Lenovo, zelfs als je thuis maar een beperkte werkruimte hebt of ongewenste meekijkers. Lenovo biedt met deze AR-bril een van de eerste interessante nieuwtjes van de CES 2021.



Zwevende schermen

Wie de A3-bril (via een usbc-c-kabel, niet draadloos…) met zijn ThinkPad-laptop verbindt, krijgt bovenop het laptopscherm nóg een 1080 pixel-beeld te zien dat in de lucht lijkt te zweven en waarin maximaal vijf virtuele schermen kunnen worden geprojecteerd. Deze zijn afzonderlijk te bedienen met alle Windows-toepassingen, zoals normale virtuele bureaubladen. Privacy gegarandeerd, want de schermen zijn alleen te zien voor wie de bril op heeft. De bril is echter ook uitgerust met een 8GB camera, zodat iemand ook direct kan meekijken met wat de gebruiker ziet.



Verder is de bril is opvouwbaar, weegt hij 130 gram en is hij uitgerust met een Qualcomm Snapdragon XR-1-processor die speciaal ontwikkeld is voor Augmented Reality. Ook luidsprekers en microfoon zijn aan boord. Behalve voor de eigen Lenovo-laptops is het AR-systeem ook voorbereid op integratie met de nieuwste Motorola-telefoons.