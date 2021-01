WhatsApp komt met nieuwe voorwaarden waarin gebruikers ermee moeten instemmen dat hun gegevens worden gedeeld met WhatsApp-eigenaar Facebook. Deze wijziging staat haaks op de belofte die Facebook deed toen het bedrijf WhatsApp in 2014 voor 19 miljard dollar overnam.



De nieuwe voorwaarden gaan op 8 februari in. Wie er geen prijs op stelt dat al zijn gegevens rechtstreeks naar Facebook worden doorgesluisd, zal zijn WhatsApp-account moeten beëindigen. Alleen inwoners van de Europese Unie en – ondanks de brexit – het Verenigd Koninkrijk ontkomen aan deze wijziging van de algemene voorwaarden. Dit wordt gezien als een overwinning van de Europese Unie in de onderhandelingen met Facebook.

Makkelijker verbinding maken

WhatsApp maakte de aanpassing bekend in een ‘key update’. De oproep om akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden duikt binnenkort via een pop-up op in de berichtenapp. Alleen zijn van die voorwaarden twee verschillende versies in omloop. Voor zowat alle continenten staat daarin onder het kopje ‘Makkelijker verbinding maken’: “Als onderdeel van de Facebook-bedrijven werkt WhatsApp samen met Facebook om (gebruikers, red.) ervaringen en integraties aan te bieden in de hele reeks apps en producten van Facebook.” In de voorwaarden die EU- en VK-inwoners te zien krijgen, ontbreekt dit punt opvallend genoeg.



In het privacy-beleid dat specifiek voor Europese gebruikers is opgesteld, staat overigens wel degelijk dat gegevens kunnen worden gedeeld met andere Facebook-bedrijven om gebruikers gepersonaliseerde advertenties en aanbiedingen te kunnen tonen. Facebook verklaart echter dat het deze regels voor WhatsApp niet zal toepassen, zoals het bedrijf heeft afgesproken met Europese privacy-instanties.



Gegevens die Facebook via WhatsApp in andere landen verzamelt, zijn onder andere naam en telefoonnummer, informatie over de gebruikte telefoon, inclusief merk, model en telecomprovider, en het gebruikte IP-adres.