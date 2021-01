ADVERTORIAL - Of het nu voor zakelijk gebruik is, je studerende kinderen hebt of je simpelweg je huishouduitgaven graag digitaal bijhoudt; je ontkomt er bijna niet aan om een Microsoft Office abonnement te nemen. Vroeger kocht je hiervoor nog een cd’tje met een licentiecode, inmiddels maakt bijna iedereen gebruik van Office 365. Toch wordt dit door bijna niemand volledig benut. We sommen daarom een aantal minder bekende, maar handige programma’s voor je op.

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365, of eigenlijk Microsoft 365 zoals het nu officieel heet, is de cloud-omgeving van Microsoft waarbinnen je toegang hebt tot alle Office tools van het bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bekend Microsoft Word, PowerPoint of Excel, maar ook de online conferentietool Microsoft Teams waar in de huidige coronatijd veel gebruik van wordt gemaakt. Veel mensen komen ook niet veel verder dan die vier tools, met de uitzondering van wellicht Microsoft Outlook en OneDrive. Binnen het pakket vind je echter zó veel meer.

1. Microsoft Forms

Microsoft Forms is een handige tool van Microsoft voor zowel professioneel gebruik als voor studenten. Het is namelijk een programma waarmee je eenvoudig online enquêtes en quizzen kunt maken. Doordat je bovendien uiteraard ook Excel in het Microsoft 365-pakket vindt, kun je de gegevens super gemakkelijk exporteren naar en bewerken in Excel. Je kunt kiezen uit verschillende soorten vragen, zoals open vragen, meerkeuzevragen en Likert-vragen (schaal) en het heeft zelfs een specifieke mogelijkheid om de Net promotor score (NPS) te meten. Erg handige integratie voor marketingafdelingen!

2. Microsoft Planner

Plannen, plannen, plannen; de een zweert erbij, de ander wordt er horendol van. Microsoft Planner is een tool waarmee je eenvoudig taken kunt opmaken, de voortgang bij kunt houden, buckets aan kunt maken en taken aan mensen toe kunt wijzen. Het lijkt een beetje op Trello of Jira en is daarom goed in te zetten voor bijvoorbeeld scrumteams, maar ook voor persoonlijk gebruik is het ideaal als een soort lijstje om bijvoorbeeld taken in het huishouden of huiswerk bij te houden. Paar taak kun je bovendien weer een aantal subtaken maken of afbeeldingen toevoegen om alles lekker gestructureerd te houden!

3. Microsoft Family Safety

Deze tool is wat minder geschikt voor bedrijven, maar des te meer voor particulieren met kinderen. Dankzij Microsoft Family Safety kun je ervoor zorgen dat je kinderen onder meer niet te lang achter een scherm zitten en bepaalde gevoelige content niet kunnen zien. Handig aan Microsoft Family Safety ten opzichte van vergelijkbare programma’s, is dat het niet alleen werkt op Windows-computers, maar ook op Android-smartphone en -tablets én op de Xbox. Je kunt per kind bepaalde content censureren, zoals gewelddadige games, verslavende apps of expliciete websites. Daarnaast kun je aan ieder kind een bepaalde schermtijd toekennen, die op verzoek ook te verlengen is wanneer gewenst, of alleen toegang geven op bepaalde tijdstippen. Is de tijd voorbij, dan sluit het account zichzelf af. Het is zelfs mogelijk om na afloop een samenvatting te krijgen van alle activiteiten die in de schermtijd plaatsgevonden hebben. Eventueel is het zelfs mogelijk de locatie van een apparaat te volgen.

Hoe ver je wilt gaan bij het gebruik van Microsoft Family Safety is natuurlijk helemaal je eigen keuze, maar feit is dat het toch wel handig is als je kinderen niet de mogelijkheid hebben, of dat nu per ongeluk of bewust is, bepaalde content te zien krijgen waarvan jij dat liever niet hebt.

Dit artikel kwam tot stand i.s.m. Downloaden.nl