Microsoft heeft zich even versproken toen het bedrijf zei een programmeur te zoeken die mee gaat werken aan een “ingrijpende visuele verjonging van Windows”. De wereld moet weten “dat Windows weer helemaal TERUG is” stond er. De vacaturetekst is daarna snel aangepast, maar de belofte staat.

In de originele vacature voor een Senior Software Engineer op de Microsoft-website eind vorige week omschreef Microsoft de functie zo: “In dit team werk je samen (…) om een ingrijpende visuele verjonging van Windows-ervaringen te realiseren. Om onze gebruikers te laten weten dat Windows TERUG is en ervoor te zorgen dat Windows wordt beschouwd als de beste OS-ervaring voor onze klanten.”



Blijkbaar vond het softwarebedrijf zijn eigen tekst toch niet zo handig, want gisterenochtend bleek die passage opeens verdwenen uit de vacature. Nu staat er: “In dit team realiseer je ervaringen die ervoor zorgen dat Windows een geweldige gebruikerservaring is voor onze klanten.” De betrouwbare site Windowslatest.com had de originele tekst echter al te pakken.

Geruchtenmachine

Dit akkefietje voedt de geruchtenmachine dat de 21H2 ‘Sun Valley’-update van Windows 10, die voor dit jaar gepland staat, een grote impact voor gebruikers gaat hebben. Er zou een heel nieuw uiterlijk op stapel staan en Microsoft zou verregaande aanpassingen willen doorvoeren voor het Startmenu, het Actiecentrum, de Taakbalk en de Windows-apps.

Goed ingelichte bronnen melden volgens Windowslatest.com dat de bètaversie van 21H2 eind februari uitkomt. Ergens na de zomer - een paar maanden eerder dan aangekondigd - zou de update voor het grote publiek moeten worden uitgerold.