Drones zijn bijzonder populair. Steeds meer hobbyisten kiezen het luchtruim en ook steeds meer commerciële exploitanten gebruiken een drone voor diensten zoals fotografie, onderzoek en transport. Ook de overheid zet inmiddels drones in, voor bijvoorbeeld beveiliging en verkeersinformatie. Of organiseert er een mooi luchtballet mee, zoals de gemeente Rotterdam tijdens de afgelopen jaarwisseling. Drones kunnen steeds meer, ze zijn kleiner maar krachtiger en beschikken over steeds betere technologie, waaronder camera’s met hoge resolutie. Niet alleen is het daardoor steeds voller geworden in de lucht, ook privacy is een belangrijke kwestie.

Registratieplicht

Zoals elke sterk groeiende sector, ontkomt ook het dronevliegen niet aan steeds meer regulering en de verschillende nationale wetten die er waren, zijn nu vervangen door Europese wetgeving. Er zijn drie categorieën opgesteld voor vluchten met meer of minder risico en voor mensen die puur recreatief vliegen, zijn de gevolgen minder groot dan voor commerciële dronevliegers. Maar er geldt nu wel bijvoorbeeld een registratieplicht voor drones die zwaarder zijn dan 250 gram (en dat is al best snel) en drones die een camera aan boord hebben. Verder zijn er tal van regels over waar, hoe hoog en onder welke bijzondere omstandigheden je wel of niet mag vliegen.

Overgangsregeling

Tot 2023 geldt een overgangsregeling, waardoor je tot die tijd zonder registratie met een drone tot 500 gram mag vliegen. Voorwaarde is wel dat je een kennistest doet en een vliegbewijs haalt. Alle Europese regels voor recreatief dronevliegen vind je hier. En HCCdrones heeft uiteraard ook alle kennis em expertise in huis en bereidt je voor op het online examen wanneer dat voor jou geldt.