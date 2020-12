Google doet zijn oproep aan alle gebruikers van zijn diensten Gmail, Google Drive en Google Foto’s. Niemand hoeft nu ogenblikkelijk in paniek te raken: het nieuwe beleid gaat in vanaf 1 juni 2021, dus pas vanaf juni 2023 verdwijnt de cloudopslag van inactieve gebruikers.

Betaalde abonnementen

Google is al enige tijd bezig met aanpassingen van zijn opslagbeleid. In september kondigde het bedrijf al aan dat de prullenbak in Google Drive na dertig dagen voortaan automatisch geleegd wordt. En vorige maand meldde Google dat er vanaf juni 2021 een einde komt aan de gratis onbeperkte opslag van grote beeldbestanden in de app Google Foto’s. Afgelopen jaar stopte het bedrijf ook al met automatische back-up van foto’s op Facebook en in WhatsApp.



As reden zegt Google dat dit nieuwe beleid nodig is om de servercapaciteit in de hand te houden. Zo ontzaglijk veel mensen maken gebruik van de gratis 15 GB cloudopslag, zegt Google, dat het bedrijf er eenvoudigweg niet tegenop kan bouwen. Tegelijkertijd biedt de techreus echter ook betaalde cloudopslag aan in Google One en op deze manier dwingt het bedrijf zijn grootgebruikers richting dergelijke cloud-abonnementen. Google One kost van € 2,- per maand voor 100 GB opslag tot € 9,99 per maand voor 2 TB.

Goede reputatie

Google verklaart nu: “Als je inactief bent voor een periode van 2 jaar (24 maanden) in Gmail, Drive of Foto's, kunnen we content verwijderen in het product of de producten waarin je inactief bent. Dit nieuwe beleid voor inactieve accounts is niet van toepassing op Google One-leden die hun opslaglimiet niet overschrijden en een account met een goede reputatie hebben.” Dat laatste slaat op gebruikers die altijd braaf hun rekening hebben betaald. “Als je je opslaglimiet 2 jaar lang overschrijdt, kunnen we je content in Gmail, Drive en Foto’s verwijderen”, vervolgt Google.



Het techbedrijf zegt dat het niet zomaar opgeslagen bestanden gaat verwijderen, maar eerst waarschuwingsmails zal sturen. Bovendien geeft Google Support een aantal tips hoe je kunt voorkomen dat je account als inactief wordt gezien en hoe je voorkomt dat je je opslaglimiet overschrijdt. Ook zegt Google dat het nieuwe verwijderbeleid alleen van toepassing wordt op particuliere gebruikers en niet op de zakelijke (en dus sowieso betalende) klanten van Google Workspace.