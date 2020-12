Zeker met de feestdagen in aantocht onder de huidige omstandigheden zullen heel wat vrienden en families elkaar online opzoeken. Apps voor videogroepsgesprekken zijn dan ook mateloos populair. En naast bestaande apps als FaceTime, Skype, Zoom, Slack, Discord, Duo, Messenger, Teams, WhatsApp en nog vele andere komt nu ook berichtenapp Signal met een nieuwe service om met elkaar te videobellen. Wat Signal gemeen heeft met de laatste in die opsomming, WhatsApp, is dat net als de tekstberichten ook de videogesprekken end-to-end versleuteld zijn. Signal profileert zich sterk op die eigenschap. Voor de fans zal daarnaast ook een belangrijk onderscheid tussen de twee zijn dat Signal geen Facebook-onderdeel is.

Gratis voor 5 deelnemers

De functie voor groepsgesprekken zijn beschikbaar in de laatste update van de Signal-app, verkrijgbaar in de app stores voor Android en iOS. De videogesprekken zijn gratis voor maximaal vijf deelnemers, maar de app meldt dat er wordt gewerkt aan het vergroten van de capaciteit. Deelnemers zijn zichtbaar in een rasterweergave op het telefoonscherm, maar je kunt ook omhoog vegen en zo overschakelen naar beeld van de spreker op dat moment.



Signal meldt verder dat groepsoproepen alleen worden ondersteund in de ‘groepsinterface’ die nu wordt geïntroduceerd. In al bestaande groepen zie je nu nog geen belknop op het scherm, maar deze oudere groepen worden in de komende weken bijgewerkt naar de nieuwe functionaliteit.