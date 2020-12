Communicatie in de rechtspraak luistert nauw, zeker met het oog op datalekken. Er gaat in die sector uiteraard veel gevoelige informatie om en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de eisen ten aanzien van privacybescherming nog belangrijker gemaakt. Nu de fax volgend jaar wordt uitgefaseerd, zoals dat zo mooi heet, bezint de rechtspraak zich op nieuwe afspraken voor veilig e-mailverkeer.



“Conventionele e-mail, zonder ‘passende technische en organisatorische maatregelen’, voldoet niet aan de eisen”, zo stelt het NEN, het Nederlandse normeringsinstituut. Er is tot nu toe namelijk “geen duidelijkheid over de voorwaarden waaronder e-mail wél in lijn met de AVG kan worden gebruikt.” Op 12 februari organiseert het NEN een webinar waarin deelnemers aan de hand van verschillende presentaties uitleg krijgen over de nieuw te ontwikkelen e-mailnorm. Daarna wordt er een werkgroep opgericht die de norm moet gaan vaststellen.

Zorg als voorbeeld

De rechtspraak hoeft het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden, want vorig jaar maakte de gezondheidszorg hetzelfde proces door. Ook daar moest veilig e-mailverkeer geborgd worden, wat resulteerde in NTA 7516. In die ‘Nederlandse technische afspraak’ is in techniek-neutrale termen beschreven waaraan e-mail met daarin persoonlijke informatie moet voldoen. Het gaat daarbij om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Daarnaast ging NTA 7516 ook over gebruiksvriendelijkheid om ervoor te zorgen dat medewerkers e-mail als communicatiemiddel ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Het NEN noemt dit een balans tussen ‘veilig’ en ‘gemakkelijk’.



Het webinar is bedoeld voor belanghebbenden, aanmelden kan hier.