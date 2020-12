Samsung maakte vandaag bekend dat het een start heeft gemaakt met de uitrol van One UI 3, zijn eigen schil voor het nieuwe besturingssysteem Android 11. De Galaxy S20-serie is het eerste aan de beurt, andere series zullen snel volgen.

Sinds de lancering afgelopen september was Android 11 alleen beschikbaar op Google’s eigen Pixel-telefoons. De Europese marktleider Samsung is nu (traditiegetrouw) het eerste merk dat het besturingssysteem naar buiten brengt in zijn eigen aangepaste schil. De uitrol start in de VS, Korea en delen van Europa. De volgende telefoons die kunnen updaten naar de nieuwe schil zijn de Galaxy Note20, Fold2, Z Flip, Note10 en S10-series. Het merk belooft al zijn smartphones van ten minste drie Android-generaties te voorzien.

Vloeiender en soepeler

In Samsungs eigen woorden: “De One UI 3-gebruikersinterface ziet er niet alleen anders uit, hij voelt ook anders. Vloeiendere bewegingseffecten en animaties, gecombineerd met natuurlijke haptische feedback, maken het navigeren en gebruiken van je telefoon een plezier. De fade-out van het vergrendelscherm ziet er schoner uit, schakelaars glijden soepeler onder je vingers en het indrukken van knoppen voelt realistischer aan.”



Een van de belangrijkste features van Android 11 is meer controle voor gebruikers over hoe apps om mogen gaan met hun data. Daarnaast kunnen diverse chatapps gebruikmaken van ‘chatbubbels’ op het startscherm, waardoor gebruikers sneller in hun favoriete conversaties zitten. Klik hier voor ons eerdere bericht over Android 11 en een overzicht van wanneer welke smartphones aan de beurt zijn.

One UI 3 voor de smartphone en de tablet.