Advertorial - Vanaf 12 november 2020 kun je overstappen van zorgverzekering. Ben je van plan om over te stappen, kijk dan vooraf goed welke verzekering het beste bij jou past. In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over zorgverzekeringen en hoe je kunt overstappen.

Welke verschillende soorten basisverzekeringen zijn er?

In Nederland kennen we verschillende soorten zorgverzekeringen. Je hebt ten eerste de basisverzekering. Deze verzekering is verplicht voor iedereen die woont en werkt in Nederland. Met de basisverzekering worden de basiskosten gedekt die je maakt wanneer je van zorg gebruikmaakt. Er zijn vier verschillende soorten basispolissen, namelijk: een restitutiepolis, een combinatiepolis, een naturapolis en een budgetpolis. Op Vergelijkdezorgverzekeringen.nl kun je de verschillen tussen deze polissen terugvinden en wat de verschillende premies voor deze verzekeringen zijn.

Wat zijn aanvullende verzekeringen en waar kan ik uit kiezen?

Met een aanvullende verzekering kun jij je extra verzekeren voor zorg die niet binnen de basisverzekering valt. Dit kan bijvoorbeeld fysiotherapie zijn, maar ook brillen of contactlenzen. Ben je zwanger? Dan kan een aanvullend pakket voor zwangerschap voor jou heel handig zijn. Met een aanvullend pakket kun je o.a. zwangerschapscursussen, een kraampakket of volledige vergoeding voor kraamzorg verzekeren. Kijk voor meer informatie op Zorgverzekering en zwangerschap.

Verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico

Iedereen die een basisverzekering heeft, dient ook verplicht eigen risico te betalen wanneer zij gebruikmaken van zorg. Voor 2021 is het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385,-. Dit bedrag betaal je dus naast jouw premie, mits je van zorg gebruikmaakt. Het verplicht eigen risico gaat in vanaf 18 jaar en dit maak je op voordat je een vergoeding uit de basisverzekering ontvangt. Als de afspraak of behandeling binnen jouw aanvullende verzekering valt, hoef je daar geen eigen risico voor te betalen.

Het is ook mogelijk om voor vrijwillig eigen risico te kiezen. Hierdoor krijg je aantrekkelijke korting op jouw zorgpremie. Vrijwillig eigen risico is alleen geldig voor zorg uit de basisverzekering. Je kiest er met vrijwillig eigen risico dus voor om meer eigen risico te betalen dan de verplichte € 385,-. Hierdoor daalt jouw premiebedrag per maand en ben je maandelijks minder geld kwijt aan jouw zorgpremie.